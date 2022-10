zg. Auch im Herbst ist bei uns für jeden etwas dabei, egal ob eine Mottofahrt mit Dinner am Samstagabend oder eine Frühstücksfahrt am Sonntagmorgen.

Ab Ende Oktober – "Frühstücksfahrt"

Jeden Sonntag ab dem 30. Oktober 2022 bis 1. April 2023 – "Frühstücksfahrt"

Kommen Sie mit auf unsere Frühstücksfahrt mit der MS Königin Silvia bis nach Neckar-steinach und zurück – und verbringen Sie einen gemütlichen Sonntagmorgen bei uns an Bord, mit allem was das Herz begehrt. Wir servieren Ihnen frischen Kaffee und eine reichlich bestückte Frühstücks-Etagere direkt an Ihren Tisch. Dazu gibt es knusprige Brötchen, verschiedenste Aufstriche sowie feinste Käse- und Wurstvariationen. Während wir Sie rundum verwöhnen, genießen Sie aus den großen Panoramafenstern den Blick auf das herbstlich gefärbte Neckartal und das Burgenpanorama.

14. Oktober 2022 – "Französischer Abend"

Der Französische Abend auf dem Neckar mit Live-Musik: Genießen Sie französisches Flair, Essen und Chansons mit dem Duo "Brigithe & Taxi Bleu" und tauchen Sie für drei Stunden ein ins französische "Savoir-vivre".

21. Oktober 2022 – "90er Party"

Let’s get loud! Das 90er-Partyschiff startet mit coolen Vibes, Party und leckeren Drinks auf dem Neckar. Seien Sie dabei, wenn wir den kultigen Sound der 90er Jahre mit den bekanntesten Hits wiederauferstehen lassen.

22. Oktober 2022 – "Kurpfälzer Abend"

Begegnen Sie der Liselotte von der Pfalz persönlich oder lassen Sie sich von Perkeo an der Nase herumführen. Mit den Darstellern in historischen Gewändern wird die Kurpfälzer Geschichte lebendig. Dabei verwöhnen wir Sie mit kulinarischen Extras.

5. November 2022 – "Weinschiff"

Zu einem 4-Gänge-Menü servieren wir Ihnen verschiedene Weine der "Winzergenossenschaft Schriesheim". Genießen Sie kulinarische Speisen und erfahre anekdotisch von der Vielfalt der "badischen Weinstraße".

20. November 2022 – "Wild auf Wild"

Auf dem Flaggschiff MS Königin Silvia erleben Sie eine Fahrt durch das Neckartal, begleitet von einem exklusiven 3-Gänge-

Menü mit erlesenem Wildfleisch sowie Gedichten und Geschichten von Wald und Jagd.

16. Dezember 2022 – "Christmas Show"

Leinen los für die bekanntesten Christmas Songs im Swing-Gewand nach Vorbild von Michael Bublé, Frank Sinatra und Dean Martin! Wir machen so die Vorfreude auf das Weihnachtsfest mit Glühweinduft, einem 3-Gänge-Menü und Weihnachtsswing perfekt.

31. Dezember 2022 – "Silvester"

Silvester Partyboot – Feiern Sie mit uns und unseren DJs die wohl spektakulärste Nacht des Jahres auf dem Partyschiff MS Alt Heidelberg umgeben von ...