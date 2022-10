Heidelberg. (zg) Genießen Sie mit allen Sinnen und erleben Sie die Faszination der fulminanten WinterVarieté-Show in Heidelberg! Für unsere neue Saison unter dem Motto "This is PASSION!" haben wir erneut unsere ganze Leidenschaft in pure Kreativität verwandelt, um Ihnen eine unvergessliche Show hochkarätiger Künstler und ein herausragendes Gourmet-3-Gang-Menü in der einzigartigen Wohlfühl-Atmosphäre der WinterVarieté ShowArena am Tiergartenbad zu bieten.

Erleben Sie die Leidenschaft, wenn sich der Vorhang hebt für unser international prämiertes Ensemble mit neuen spektakulären Ausnahmekünstlern und das völlig ohne Stützpfosten oder Sichtbeeinträchtigung im traumhaften Wohlfühl-Ambiente unserer unvergleichbaren ShowArena!

Leidenschaftlichen Genuss verspricht Ihnen auch unser erfahrenes Köcheteam mit kulinarischen Gaumenfreuden vom Feinsten und dem neuen winterlichen Gourmet-Menü, geschmackvoll abgerundet mit perfekt korrespondierenden Getränke-Arrangements.

Nahe der Universität und dem Heidelberger Zoo wird die spektakuläre ShowArena einen faszinierenden Anblick bieten, Heidelberg im Winter erneut erstrahlen lassen und für eine zauberhafte Kulisse sorgen. Entspannung pur schon bei der Anfahrt, denn die Erreichbarkeit und die kostenfreien und ausreichend vorhandenen Parkplätze sind selbstverständlich beim WinterVarieté.

Ob als unvergesslicher Ausklang für ein ereignisreiches Jahr 2022 oder als glamouröser Jahresauftakt für 2023 – ob zu zweit oder in kleiner Gruppe ganz privat, ob als Gastgeber für Ihre Firmenfeier im kleinen Rahmen oder für einen exklusiven Abend mit bis zu 350 Gästen - das WinterVarieté bietet für jeden Anlass den perfekten Rahmen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.winter-variete-heidelberg.de oder ganz persönlich unter der Rufnummer 01805 - 11 88 30 (0,14 €/min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/min. aus dem dt. Mobilfunknetz)