Nebenan geht es dieses Jahr so richtig rund: In "Tønnevirvel", einer speziellen Rundfahrtattraktion für Wasserparks aus dem Hause Mack Rides, können die Gäste diesen Sommer in mit Runen verzierten Gondeln in eine mystische Thematisierung eintauchen.

Ab dem Frühjahr ist im Außenbereich noch mehr Platz zum Entspannen und Austoben: Über einen Holzsteg erreichen die Besucher den nordischen Sandstrand "Dynstrønd". Auf 1.400 Quadratmetern sorgen hier von Mai bis September weitere Liegemöglichkeiten, darunter gemütliche Strandkörbe, für pures Urlaubsfeeling. Für Kinder gibt es einen Sandspielplatz und für Sportbegeisterte ein Beach-Volleyballfeld, das für Action im Urlaub sorgt. Auf der Open Air Bühne nebenan erwartet die Gäste von Zeit zu Zeit musikalische und artistische Überraschungen. Bis zum 10. September dürfen die Besucher außerdem jeden Donnerstag, Freitag und Samstag die Rulantica Vibes ab 19 Uhr erleben. Sie sind ideal für all diejenigen, die sich nach einem sommerlich-gechillten Abend mit entspannten Sounds und coolen Drinks an der Swim-up Bar sehnen.

Schon von Weitem zieht die imposante Wasserwelt Rulantica die Besucher in ihren Bann. Drinnen wie draußen können kleine und große Abenteurer insgesamt 13 thematisierte Bereiche entdecken. Im weitläufig angelegten Außenbereich wartet neben "Svalgurok", einer der größten Outdoor-Rutschenwelten in Europa, seit letztem Jahr ebenfalls unter freiem Himmel der "Snorri Strand". Seit Mai bietet er zwei weitere Attraktionen: Mit gleich drei Rutschen gibt es bei "Snorri’s Rutscheplads" jede Menge Wasserspaß für kleine Abenteurer. Hinter dem "Snorri Strand" haben die jüngeren Gäste von Rulantica die Wahl zwischen zwei sanft geschwungenen Kinderrutschen und einer Mini-Rennrutsche, die allesamt von einem Hügel hinab führen. Am "Skip Strand" hat Snorri außerdem Strandgut gefunden – perfekt, um daraus "Snorri’s Spelaborg" zu bauen. Die interaktive und gut überschaubare Spielecke befindet sich hinter "Snorri Strand" und lädt zum Entdecken ein.

Rust. (zg) Die Mystik und Schönheiten Skandinaviens entdecken und dabei gleichzeitig in der südbadischen Sonne entspannen: Rulantica bietet ganzjährig Indoor und Outdoor eines der schönsten Badeerlebnisse Europas. Auch in dieser Saison können Besucher Action und Erholung inmitten einer nordischen Thematisierung erleben.

Abkühlung an heißen Sommertagen

Urlaubsfeeling pur

Während die Kinder toben, können Erwachsene die badische Sonne auf einer der über 1.000 Liegemöglichkeiten rund um "Svalgurok" und "Snorri Strand" herrlich genießen. Sommerlichen Komfort bieten acht hinzubuchbare Strand-Sofas sowie gemütliche Strand-Inseln. Luxuriöse Entspannung erleben Besucher auf der "Rulantica VIP Yacht". Im dazugehörigen privaten Außenbereich erwartet sie ein eigenes Sonnendeck, eine erfrischende Außendusche, persönlicher gastronomischer Service und vieles mehr.

Weitere Angebote

Nebenan geht es dieses Jahr so richtig rund: In "Tønnevirvel", einer speziellen Rundfahrtattraktion für Wasserparks aus dem Hause Mack Rides, können die Gäste diesen Sommer in mit Runen verzierten Gondeln in eine mystische Thematisierung eintauchen. Auch anderen Besuchern können sie dabei eine spontane Abkühlung verschaffen. Mit der Eröffnung in Rulantica diesen Sommer wird das Rundfahrgeschäft erstmals weltweit in einem Wasserpark präsentiert.

Wasserspaß macht hungrig! Von Mai bis September können sich die Besucher in "Snorri’s Piknikbud" am "Snorri Strand" mit tollen Snacks wie leckeren Sandwiches, Fruchtbechern und Kuchen stärken. Beim Food Court "Strand Kök" genießen sie verschiedene Leckereien mit Blick auf die Outdoor-Rutschenwelt "Svalgurok". Außerdem können sie nun auch in "Snekkjas Vinterhage" auf einer erhöhten Terrasse mit 100 Sitzmöglichkeiten eine Pause einlegen – der im Winter verglaste Bereich wird im Sommer geöffnet und bietet den Gästen an sonnigen Tagen ein schattiges Plätzchen.

Abtauchen in einzigartigen Wasserspaß

Der Indoor-Bereich bietet ebenfalls vielfältige Attraktionen für alle Altersklassen. Bei "Dugdrob" und "Vildfål" geht es im freien Fall durch Rangnakor, die Stadt auf Stelzen. Dabei ist der Adrenalinkick garantiert.

Auch die Jüngsten dürfen sich im Innenbereich der Wasserwelt ordentlich austoben: Im idyllischen "Trølldal" können sie in sicherer Umgebung zwischen Trollen im Wasser spielen und erste Rutscherfahrungen sammeln. Bei dem weltweit einzigartigen "Diving Theatre" "Snorri Snorkling VR" von MackNeXT und VR Coaster können Fans des süßen Rulantica Charakters mit Taucherbrille und Schnorchel in eine fantastische Unterwasserwelt eintauchen.

Erwachsene können es sich anschließend im exklusiven Ruhe- und Saunabereich "Hyggedal" gemütlich machen. Die Wohlfühloase in nordischem Ambiente befindet sich oberhalb des Restaurants "Lumålunda" und bietet einen traumhaften Blick über die gesamte Wasserwelt. Auf über 1.000 Quadtratmetern warten unter anderem gemütliche Liegemöglichkeiten und drei textilfreie Holzsaunen ab 18 Jahren mit einer großen Außenterrasse. Neu ist seit vergangenem Winter das "KOTA Sauna Chalet". Dort können die Gäste inmitten von rustikalen Tischen und Sitzgelegenheiten sowie einem Saunaofen zünftig saunieren.

Weitere Informationen

Rulantica ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet (für Gäste der Europa-Park Hotels täglich ab 9 Uhr geöffnet). Tickets sind tagesbasiert online verfügbar. Aufgrund der begrenzten Kapazität ist eine Online-Buchung unter tickets.rulantica.de vorab notwendig. Infoline: 07822 - 77 66 55. Aktuelle Informationen sowie Eintrittspreise unter rulantica.de.

Der Europa-Park ist in der Sommersaison von 9 bis mindestens 18 Uhr geöffnet. Tagesdatierte Europa-Park Tickets sind online unter tickets.europapark.de erhältlich.

Infoline: 07822 - 77 66 88. Weitere Informationen auch unter europapark.de.

Die aktuellen Zutrittsbestimmungen zum Europa-Park und zur Wasserwelt Rulantica finden sich unter www.europapark.de/de/aktuelle-informationen.