Rust. (zg) Sich den Wind um die Nase wehen lassen, an türkisblauem Wasser entspannen, kulinarische Highlights erleben und in neue Welten abtauchen: Dafür braucht es im Sommer keinen stundenlangen Flug, sondern nur einen Abstecher ins südbadische Rust. Im Europa-Park erleben Besucher dort bei einer Reise durch 15 europäische Themenbereiche ihr Sommerabenteuer. Auf über 100 Attraktionen können Gäste aller Altersklassen entweder gemütlich entspannen oder unvergessliche Adrenalinkicks bei luftigen Achterbahnfahrten erleben. Auch Bikini und Badehose müssen natürlich in den Sommerurlaub mit. Denn in unmittelbarer Nähe zum Europa-Park genießen sie in der Wasserwelt Rulantica Bade- und Rutschenspaß in einer nordischen Themenwelt. Und bei der Virtual Reality Sensation Yullbe können sich die Besucher auf virtuelle Expeditionen begeben.

Eine romantische Bootfahrt auf einem idyllischen See – besser kann ein entspannter Kurzurlaub nicht starten. Bei einer Fahrt mit "Josefinas kaiserliche Zauberreise" begeben sich die Gäste in die Welt des österreichischen Kaisertums. Begleitet von wunderschöner Walzermusik führt die Strecke vorbei an beeindruckenden Wasserspielen und einem geheimen Garten sowie durch einen wunderschönen Rosenbogen. Ein optisches Highlight: die Fontänenshow "Wiener Wasser Walzer".

Delfingeräusche und türkisblaues Wasser dürfen die Urlauber im Portugiesischen Themenbereich genießen. Dort können sie sich bei einer rasanten und spritzigen Bootsfahrt in der beliebten Wasserachterbahn "Atlantica SuperSplash" auf die Spuren der großen Seefahrer und Entdecker begeben. Noch bis zum 4. September können sie sich zudem auf einen sommerlich-frischen Nervenkitzel freuen: Bei der High-Diving-Show "Retorno dos Piratas" präsentieren Extremsportler mehrmals täglich klassische Kopf- und atemberaubende Synchronsprünge. In Spanien, Griechenland und Italien sorgen zudem spektakuläre Shows für das perfekte Urlaubsgefühl, unter anderem bei "Die Rückkehr des Sultans", "Ritmo Flamenco", beim Marionettenschauspiel für Kinder "Baila, Carmen, baila!", bei "The show must go on" und vielem mehr.

Zum Abschluss des perfekten Tages in Deutschlands größtem Freizeitpark können sich die Gäste bei der täglich stattfindenden "Ed´s Adventure Parade" von packender Musik und spektakulären Kostümen fesseln lassen.