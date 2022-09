Vor über 25 Jahren von zwei Freunden in Braunschweig gegründet, hat Küchen Aktuell sich mit guten Konzepten ganz schnell zum Marktführer in Sachen Küchen in Deutschland entwickelt. Maßgeblich für den Erfolg war von Anfang an, dass Küchen Aktuell der Preisbrecher bei Markenküchen und der Erfinder des "Alles Inklusive Preissystems" war. Daneben hätten sich die Serviceleistungen und die ...

"Wir haben festgestellt, dass sich die Auftragswerte stetig erhöhen. In den letzten Jahren hat das Thema Küche bei den Verbrauchern einen sehr hohen Stellenwert", sagte Marcus Wech von der Geschäftsleitung bei der Eröffnung der Filiale. Mit dem Boom stiegen auch die Wünsche der Kunden. "Sie sind sehr viel individueller geworden", weiß Henning Post. Jeder wolle heute zu 105 Prozent überzeugt sein und lasse sich längst nicht mehr auf Kompromisse ein. Wünsche sind klar definiert, beispielsweise an Farben, Design und technischen Geräten. Die Ansprüche werden zur Herausforderung für die Verkäufer, hat Küchen Aktuell erkannt. Das verlangt nach cleverem Personal und logistischen Bedingungen. In Brühl befindet sich nicht nur der Küchenfachmarkt, sondern gleichzeitig auch die komplette Logistik. Von hier aus werden dann die bestellten Küchen mit eigenen geschulten Mitarbeitern zu den Kunden geliefert und montiert. Küchen Aktuell liefert und montiert derzeit jährlich unternehmensweit über 30.000 individuell geplante Einbauküchen. Küchen Aktuell ist heute mit über 1400 Mitarbeitern in 16 Küchenfachmärkten in Deutschland nach wie vor ein Familienunternehmen.

Die Küchenbranche boomte in den letzten Jahren regelrecht, wobei die Küchenspezialisten und der Fachhandel stärker vom Boom profitierte als Möbelhäuser. "Die Wertigkeit in der Ausstattung und in den Möglichkeiten ist enorm gestiegen", sagt auch Henning Post, Verkaufsleiter von Küchen Aktuell, die gerade in Brühl ein neues Haus eröffnet haben. 134 Küchen stehen hier auf zwei Etagen und über 4500 Quadratmetern Verkaufsfläche zur Auswahl. Es ist das erste Haus der Unternehmensgruppe Küchen Aktuell in Baden-Württemberg.

Brühl. (kien) Keine andere Einrichtung hat in den letzten Jahren derartige Entwicklungen erlebt wie die Küche. Sie ist, glaubt man den Fachleuten, ein Spiegel unserer Zeit. Die schlichte Küchenzeile aus den 60er oder 70er Jahren ist längst passé. Heute präsentiert sich die Küche als Vorzeigemöbel der Wohnung: Von der Landhausküche in warmen Farben über Naturholz bis zum schicken Design in mattem Schwarz, eventuell mit Dampfgarfunktion und moderner Ablufteinrichtung. Man trifft sich bekanntlich zum Ende jeder Party in der Küche. Also sollte sie ein Wohlfühlort sein.

Deshalb gehört auch das Drei-D-Kino zu den pfiffigen Einrichtungen des Hauses. Hier können die Kunden ihre gerade geplante Küche noch vor dem Küchenkauf live und fotorealistisch erleben. Somit bekommt man ein sehr gutes Gefühl für die Farben, Größen und Laufwege in der neuen Küche, erklärt Küchen Aktuell.

Vor über 25 Jahren von zwei Freunden in Braunschweig gegründet, hat Küchen Aktuell sich mit guten Konzepten ganz schnell zum Marktführer in Sachen Küchen in Deutschland entwickelt. Maßgeblich für den Erfolg war von Anfang an, dass Küchen Aktuell der Preisbrecher bei Markenküchen und der Erfinder des "Alles Inklusive Preissystems" war. Daneben hätten sich die Serviceleistungen und die Zehn-Jahresgarantie auf alle Holzteile als Erfolgsfaktoren bewährt, heißt es.

Aber es geht weiter: "Die Küche ist permanent in der Entwicklung, ob bei Farben, Funktion oder auch der Ausstattung mit Geräten, sagt Marcus Wech. Erlaubt ist, was gefällt. Es gibt ganz viele Materialien, die Einzug in die Küche genommen haben. Dadurch kann man seine Küche ganz individuell gestalten.

"Unser Fachmarkt setzt in vielen Beziehungen wieder neue Maßstäbe und ist daher wirklich unser neues Meisterwerk", so Claus Küpers, einer der Firmengründer und Geschäftsführer des Unternehmens. "So waren in vielen Abteilungen sehr intensive und anstrengende Aktivitäten notwendig. Noch nie waren wir im Detail so zielführend und professionell wie hier."

Neben Küchen findet der Kunde auch im Kitchenstore eine gut sortierte Abteilung für Haushaltsartikel, immer schöne Angebote aller bekannten Marken rund ums Thema Küchen. Einzigartig ist die größte Küche der Welt. Hier kann der Besucher eine Küche aus der Sicht eines zweijährigen Kindes erleben. Apropos Kinder. Kinder seien bei Küchen Aktuell herzlich willkommen. Es gibt eine eigene Kinderküche in einer großzügig gestalteten Spielecke für die Kleinen, damit sich die Eltern in Ruhe beraten lassen können.

Ob Landhausküchen, Küchen in Loft-Atmosphäre, Küchen in anspruchsvollem Design, Küchen der Marke Musterring, Küchen für Familien, Küchen für Singles, Hauswirtschaftsräume, oder auch Naturholzküchen von Team 7 - es ist wirklich für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei. Neben der riesigen Auswahl an Küchenideen, findet der Kunde eine große BORA-Präsentation, eine Showküche, in der normalerweise wöchentlich tolle Kochevents stattfinden - unter anderem kochen dort auch Sterneköche. Hier sehen die Kunden die Geräte live im Einsatz.

Küchen Aktuell, Brühl, Rennerswald 6 – 12, Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr. www.kuechen-aktuell.de