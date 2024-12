Heidelberg. (zg) Mit dem Motto "Imagine" feierte das beliebte Heidelberger WinterVarieté einen glanzvollen Auftakt seiner 8. Saison. Standing Ovations und nicht endende Zugaberufe sorgten bei der Premiere am vergangenen Donnerstag für einen emotionalen Abschluss des Abends. Bis zu 350 Gäste dürfen nun fast jeden Abend eine perfekte Symbiose aus Spitzenkulinarik und atemberaubender Artistik genießen.

Schon beim Welcome Drink im stimmungsvollen Foyer war die Vorfreude der Gäste spürbar. Der Auftakt der Show gehörte Nadiia, die schwebend am funkelnden Kronleuchter mit eleganter Akrobatik verzauberte. Danach wurde die Vorspeise serviert: "Zweierlei von der Marone" – Maronensüppchen, Milchschaum und schwarzer Trüffel sowie Maronenravioli, Selleriepüree und Salbeibutter, meisterhaft kreiert von Spitzenkoch Tristan Brandt.

Weitere Highlights der Show waren die glamourösen Tänzerinnen des Vegas Showballetts, die kraftvolle Stimme von Anna Cabaret und Magier Chris Stark, der mit seiner Assistentin das Publikum in eine Welt voller Illusionen entführte. Besonders spektakulär: Jonglier-Legende Paul Ponce, der mit seiner Hochgeschwindigkeits-Performance den Atem der Gäste anhielt.

Während das Publikum sich an der artistischen Vielfalt erfreute, wurde das Hauptgericht aufgetischt: Perlhuhn Suprême "Label Rouge" - Brust & Dim Sum, Ingwer-Limonen-Jus und Misoschaum sowie gebackene Aubergine, Pilzcrème und schwarzer Sesam. Für Vegetarier:innen boten Blumenkohl in verschiedenen Texturen eine ebenbürtige Alternative. Zwischen den Gängen brachten Künstler wie Comedian Derek Scott, das Duo Alansia & Duo Bliss und Showpilot Daniel Golla weitere Highlights in die Show.

Zum Abschluss genossen die Gäste den "Schokoladen Dome" mit Kirschessigsorbet, Kirschragout und gerösteter Schokoladenerde, bevor der emotionale Höhepunkt folgte: Die Künstler:innen versammelten sich auf der Bühne, um mit Sängerin Anna Cabaret John Lennons "Imagine" anzustimmen.

Bereits in der Woche vor der offiziellen Premiere stand das WinterVarieté Heidelberg ganz im Zeichen außergewöhnlicher Events, die die neue Saison eindrucksvoll einläuteten. Die TS Charity Gala sammelte mit einer festlichen Veranstaltung 150.000 Euro zugunsten der Heidelberger Herzstiftung. Nur zwei Tage später folgte die exklusive Sonderveranstaltung "Tristan & Friends", bei der Spitzenkoch Tristan Brandt gemeinsam mit Mike Süsser, Nico Burkhardt und Robert Rädel ein Vier-Gänge-Menü präsentierte – ein unvergessliches Zusammenspiel von Kulinarik und Entertainment in der einzigartigen Atmosphäre der WinterVarieté ShowArena.

"Wir sind überwältigt vom großen Zuspruch aus der Region und der stetig wachsenden überregionalen Nachfrage. Das zeigt, wie sehr die Menschen unser WinterVarieté schätzen," sagten die Veranstalter Florian Keutel und Riadh Bourkhis stolz. Bis zum 1. Februar 2025 bietet das WinterVarieté die Gelegenheit, Teil dieses einzigartigen Erlebnisses aus Artistik, Magie und Spitzengastronomie zu werden. Tickets sind begehrt – frühzeitige Reservierungen werden empfohlen.