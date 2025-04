zg. Bis zum 27. April 2025 bieten wir jeden Samstag- und Sonntagmorgen ab 11 Uhr eine Fahrt ins malerische Neckartal an und servieren Ihnen dabei ein traumhaftes Frühstück an den Tisch!

Begleiten Sie uns auf unserer Frühstücksfahrt nach Neckarsteinach und zurück, und verbringen Sie einen entspannten Sonntagmorgen an Bord. Wir servieren Ihnen frischen Kaffee und eine reichhaltige Frühstücksetagere direkt an Ihren Tisch. Dazu gehören knusprige Brötchen, verschiedene Aufstriche sowie köstliche Käse- und Wurstvariationen. Während Sie sich rundum verwöhnen lassen, genießen Sie durch die großen Panoramafenster unserer Schiffe den Blick auf die bezaubernde Odenwaldlandschaft und das Vier- Burgen-Neckartal.

Sightseeing Rundfahrt in Heidelberg

Unsere Sightseeing Rundfahrt auf dem Neckar ist ideal für Touristen mit wenig Zeit im Gepäck! Erleben Sie die historische Stadt Heidelberg auf eine ganz besondere Art. Diese 50-minütige Rundfahrt entführt Sie jeden Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen in der Hauptsaison auf eine entspannende Reise entlang des malerischen Neckars, vorbei an einigen der schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Genießen Sie den Blick auf das beeindruckende Heidelberger Schloss, die alte Brücke und die lebendige Altstadt, während Sie sich auf dem Fluss treiben lassen. Ein Getränk ist pro Person im Fahrtpreis bereits mit inbegriffen.

Neu: Die Green-City-Tour auf dem Solarschiff MS Neckarsonne

Einer der größten Solarkatamarane der Welt hat seinen Heimathafen in Heidelberg: die MS Neckarsonne. Angetrieben von Solarenergie gleitet das Schiff nahezu geräuschlos über den Fluss. Während der etwa 50-minütigen Tour sind ein erfrischendes, kostenloses Getränk und spannende Informationen über die Route in deutscher und englischer Sprache enthalten. Entdecken Sie die schönsten Highlights Heidelbergs aus einer einzigartigen Perspektive.

Ab dem 1. April: tägliche Abfahrten von Dienstag bis Sonntag 12.30 Uhr / 14 Uhr / 15.30 Uhr / 17 Uhr.

Burgenfahrt nach Neckarsteinach – Der Klassiker

Kombinieren Sie einen Tagesausflug nach Heidelberg mit einer Schifffahrt zur Vier-Burgen-Stadt Neckarsteinach! Die dreistündige Rundfahrt wird täglich mehrmals angeboten und kann online oder vor Ort erworben werden. Wanderbegeisterte können in Neckarsteinach einen Zwischenstopp einlegen, um den Burgenrundweg oder die Burgfeste Dilsberg zu besuchen. Bei dieser Fahrt sind sämtliche Getränke im Fahrtpreis inkludiert: Einfach und bequem, ganz ohne lästiges Bestellen können Sie sich an den Getränkestationen bedienen!

Weitere Informationen unter www.weisseflottehd.de