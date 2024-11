zg. Mit ihrer Hütte IV setzt die Weisse Flotte Heidelberg einen besonderen Akzent auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt. Direkt vor der Universität, auf dem Universitätsplatz, lädt der stilvoll gestaltete Stand Besucher ein, die kalte Jahreszeit mit einem warmen Getränk der besonderen Art zu genießen. Die charmante Atmosphäre der festlich beleuchteten Altstadt und die zentrale Lage machen die Hütte IV zu einem beliebten Treffpunkt für jeden.

Anstatt klassischem Glühwein bietet die Hütte IV innovative Alternativen: Glühgin und Hot Aperol. Diese winterlichen Spezialitäten kombinieren Tradition mit modernem Geschmack und sprechen ein breites Publikum an. Der Gin im Glühgin – eine Eigenkreation der Weissen Flotte Heidelberg – wird lokal in Heidelberg produziert. Die sorgfältig abgestimmte Rezeptur hebt das Aroma hervor und macht ihn zu einer unverwechselbaren Spezialität. Auch der hausgemachte Punch, der in beide Getränke gemischt wird, überzeugt mit hochwertigen Zutaten und einer kreativen Note. Jede Tasse erzählt eine eigene Geschichte und sorgt für besondere Genussmomente.

Die Hütte IV ist nicht nur ein Ort zum Genießen, sondern auch zum Verweilen. Die liebevolle Gestaltung lädt dazu ein, die Zeit in guter Gesellschaft zu verbringen – ob nach einem Spaziergang über den Weihnachtsmarkt oder als Treffpunkt für Freunde und Familie. Hier lassen sich die winterlichen Stunden entspannt genießen.

Ergänzend zur Hütte IV bietet die Weisse Flotte Heidelberg ein weiteres Highlight der kalten Jahreszeit: die Glühweinrundfahrt Heidelberg. Diese stimmungsvolle 50-minütige Rundfahrt auf dem Neckar ist ein Erlebnis für alle Sinne. Die Gäste erleben die winterliche Atmosphäre Heidelbergs vom Wasser aus und genießen eine einzigartige Perspektive auf die historische Altstadt. Vorbei an Sehenswürdigkeiten wie der Alten Brücke und dem Schloss wird jede Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Im Ticketpreis von nur 17 Euro ist ein Glühwein oder ein Kinderpunsch enthalten, der die winterliche Stimmung perfekt abrundet. An Bord erwartet die Gäste eine beheizte Umgebung, die sowohl zum Verweilen im Inneren als auch zum Genießen der Aussicht auf dem Außendeck einlädt. Die Schiffe der Weissen Flotte sind liebevoll dekoriert und bieten einen warmen Rückzugsort inmitten der kalten Jahreszeit.

Besucher des Weihnachtsmarkts können den Besuch an der Hütte IV ideal mit einer Glühweinrundfahrt kombinieren. Ein Glühgin oder Hot Aperol und eine Fahrt auf dem Neckar machen den Weihnachtsmarktbesuch in Heidelberg zu einem besonderen Erlebnis, das Tradition und Moderne harmonisch verbindet.

Weitere Informationen zur Glühweinrundfahrt finden Sie auf der Website der Weissen Flotte Heidelberg: www.weisseflottehd.de