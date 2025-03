zg. Auch 2025 lockt die größte Weinmesse der Pfalz Wein-LiebhaberInnen wieder nach Speyer.

Am 12. und 13. April präsentieren über 130 Weingüter und Genossenschaften mehr als 800 herausragende Weine. Die Pfälzer Weinwerbung organisiert gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz die Endverbrauchermesse und führt das erfolgreiche Konzept der Vorjahre fort. In sechs historischen Locations in der Speyerer Altstadt präsentieren sich die Pfälzer Weingüter und Genossenschaften und zeigen nicht nur den neuen Jahrgang 2024, sondern auch tolle Frühlings-Begleiter und spannende Trends.

Das Konzept umfasst unter anderem geführte Winewalks der Pfälzischen Weinhoheiten, die die Besucherinnen und Besucher an die Hand nehmen. Die informativen geführten Weinproben werden zu Themen wie Spargel und Wein, Terroir oder Schaumweinen angeboten.

Zum Rahmenprogramm gehört auch der Wettbewerb "Best of Wein am Dom", bei dem die besten Weine und Sekte der Frühlingsweinmesse im Vorfeld von einer Fachjury blind verkostet werden. Alle ausstellenden Betriebe können in sechs Kategorien ihre Top-Weine ins Rennen schicken, verkündet und ausgezeichnet werden die Siegerweine bei der Eröffnung am Samstagvormittag auf der Maximilianstraße.

VerbraucherInnen können die Siegerweine am Messe-Wochenende direkt verkosten.

Einmal mehr verspricht die Pfälzer Frühlingsmesse in Speyer BesucherInnen ein Wochenende mit gutem Pfälzer Wein und guter Laune – die Frühlingsweinmesse Wein am Dom 2025 sollte man nicht verpassen!

Tickets für die Veranstaltung und alle weiteren Infos sind unter www.wein-am-dom.de abrufbar. Das Tagesticket kostet 35 Euro, sparen können Interessierte beim Kauf eines Zwei-Tages-Tickets für einen Preis von 50 Euro.