Wiesloch. (zg) "Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele", so lautet die genossenschaftliche Idee, die auch der Volksbank Kraichgau zugrunde liegt. Geboren im 19. Jahrhundert, ist diese heute zeitgemäßer denn je. Das weiß auch die Volksbank Kraichgau.

Etwa eine Milliarde Menschen weltweit sind Mitglied in einer Genossenschaft. Auch die Volksbank Kraichgau lebt die genossenschaftliche Idee – regional, überregional und über Landesgrenzen hinweg. Mit nahezu 150.000 Mitgliedern ist sie eine starke und wachsende Mitgliederorganisation.

Als Mitmachbank gestaltet sie gemeinsam mit ihren Mitgliedern ihre Zukunft. Sie lebt nach dem Prinzip "ein Mensch – eine Stimme". Um das erlebbar zu machen, bietet sie ihren Mitgliedern die Möglichkeit in vielen verschiedenen Mitmachformaten teilzuhaben und mitzugestalten.

Durch das bankeigene Mitgliedernetzwerk können sich Mitglieder vernetzen, Ideen austauschen und sich im Gestaltungsprozess der Bank einbringen. Auf der Plattform nur für Mitglieder können diese bei verschiedenen Projekten rund um die Volksbank Kraichgau, deren Stiftung oder die Region mitentscheiden, an Votings oder Umfragen teilnehmen und sich in Foren austauschen.

Aktuell sucht die Volksbankstiftung beispielsweise im Mitgliedernetzwerk nach den Herzensprojekten der Bankmitglieder. Noch bis zum 28. Februar 2025 können Projekte unter www.mitgliedernetzwerk.de/vbkraichgau eingestellt werden. Unter allen eingestellten Projekten dürfen die Mitglieder dann für ihre Favoriten voten und die drei meist gevoteten Projekte haben die Chance auf eine Spende von je 5000 Euro.

Im Rahmen der Mitgliederakademie können Mitglieder aber auch persönlich an abwechslungsreichen Akademieformaten, wie Vorträgen, Workshops oder Messen, zu aktuellen Themen teilnehmen und haben dort die Möglichkeit ihre Meinungen und Vorschläge mit anderen Mitgliedern zu diskutieren. Eine dieser Veranstaltungen ist beispielsweise die jährliche Vertreterversammlung. Aber auch Veranstaltungen, wie ein Mitgliederabend im ZG Raiffeisenmarkt im April in Bretten oder auch ein Vertreterdialog gehören zu den geplanten Events in der Mitgliederakademie in 2025. Diese und weitere Veranstaltungen sind im Akademieplan der Genossenschaft unter www.vbkraichgau.de/mitgliederakademie zu finden.

Zusätzlich wurde im Juni 2024 ein neues Gremium, aus Privat- und Firmenkunden, in der Volksbank Kraichgau gegründet, um Mitgestaltung noch erlebbarer zu machen. Dieser Genossenschaftliche Beirat verfolgt das Ziel, nah an den Menschen der Region zu sein, verschiedene Ideen und Feedback rund um die Bank zu sammeln und strategische Themen gemeinsam – ganz im Sinne der genossenschaftlichen Idee – zu diskutieren.

Mehr zur Mitmachbank und der Mitgliedschaft in der Volksbank Kraichgau erfahren Sie unter www.vbkraichgau.de/mitgliedschaft.