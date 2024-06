zg. Für eine lebendige Gesellschaft in einem geeinten und freien Europa engagieren sich viele Menschen im Geschäftsgebiet der Sparkasse Kraichgau ehrenamtlich in Vereinen, Projekten und Initiativen. Sie gestalten eine nachhaltige Zukunft für alle mit – sei es im sozialen, sportlich-kulturellen oder ökologischen Bereich.

Dieses Jahr würdigt der Bürgerpreis der Initiative "für mich. für uns. für alle." besonders ehrenamtliches Engagement zur Völkerverständigung mit Ländern der EU zum Beispiel in Partnerschaften mit Städten und Gemeinden, Vereinen und Institutionen. Interessenten können sich ab jetzt dafür bewerben oder Personen und Initiativen für den Preis vorschlagen. Es werden Preise im Gesamtwert von 5.000 Euro vergeben.

Wettbewerb findet bereits zum 20. Mal statt

Neben der Sparkasse Kraichgau haben sich in der Initiative "für mich. für uns. für alle." Bundestagsabgeordnete und die Kommunen der Region sowie die Rhein-Neckar-Zeitung und die Badischen Neuesten Nachrichten als Partner zusammengeschlossen. Das Bündnis verleiht jährlich den Bürgerpreis für vorbildliches ehrenamtliches Engagement.

In diesem Jahr geht der Wettbewerb bereits in die 20. Runde. Freiwilliges Engagement hilft, den Gemeinschaftssinn zu stärken und das Miteinander zu verbessern. Gemeinsam lässt sich unsere Welt besser, vielfältiger und nachhaltiger gestalten. Deshalb fördert der Bürgerpreis das Ehrenamt.

Nachhaltig engagiert

Der Bürgerpreis richtet sich an alle ehrenamtlich Engagierten, die sich im Geschäftsgebiet der Sparkasse Kraichgau für ein starkes gesellschaftliches Miteinander einsetzen – sei es im Rahmen der Freiwilligenarbeit in Vereinen und gemeinnützigen Organisationen, aus privater Initiative heraus oder in Hilfsprojekten bei akuten Krisensituationen.

Für nachhaltiges Engagement gibt es vielfältige Möglichkeiten: Ob man Jugendlichen Nachhilfe gibt, mit älteren Menschen einkaufen geht, den Stadtpark verschönert, eine lokale Kleidertauschbörse errichtet, sich für Völkerverständigung, Integration und Inklusion einsetzt oder Umweltaspekte bei der Vereinsarbeit berücksichtigt – mit dem Bürgerpreis werden zupackende Menschen ausgezeichnet, die ihr direktes Umfeld buchstäblich nachhaltig gestalten.

In folgenden Kategorien können sich die Interessenten bewerben oder jemanden vorschlagen:

U21

Hier werden junge Engagierte im Alter von 14 bis 21 Jahren gesucht, die allein oder gemeinsam mit anderen jungen Freiwilligen aktiv sind. Interessenten können sich selbst bewerben oder von Dritten vorgeschlagen werden.

Alltagshelden

Zu den Alltagshelden zählen Menschen, die älter als 21 Jahre sind und sich allein oder in Gruppen, Initiativen oder Vereinen in ihrem Umfeld engagieren. Interessenten können sich selbst bewerben oder von Dritten vorgeschlagen werden.

Lebenswerk

Wer sich engagiert, tut dies mit viel Leidenschaft und oft über Jahrzehnte. Mit dem Preis für das Lebenswerk ehrt die Initiative Personen, die sich seit mindestens 25 Jahren auf herausragende Weise einsetzen. In dieser Kategorie kann man sich nicht selbst bewerben, aber engagierte Personen vorschlagen.

Mit dem Bürgerpreis werden Menschen ausgezeichnet, die sich für andere einsetzen und ihr direktes Umfeld buchstäblich nachhaltig gestalten.

Einsendeschluss am 31. Juli 2024

Die Sparkasse Kraichgau stiftet die Preise im Gesamtwert von 5000 Euro. Die Preisgelder sollen helfen, das jeweilige Engagement fortzuführen oder weiter auszubauen. Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Region ermittelt die Siegerinnen und Sieger, die im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung ausgezeichnet werden.

Der Einsendeschluss ist der 31. Juli 2024. Für die Bewerbung lässt sich am besten das Online-Bewerbungsformular im Internet unter www.sparkasse-kraichgau.de/buergerpreis nutzen. Dort finden sich auch viele weitere Informationen rund um den Bürgerpreis.

Kontakt bei weiteren Fragen zum Bürgerpreis:

Sparkasse Kraichgau

Kommunikation

Friedrichsplatz 2 | 76646 Bruchsal

Telefon 07251 77-3358 | Telefax 07251 77-903358

kommunikation@sparkasse-kraichgau.de

www.sparkasse-kraichgau.de/buergerpreis