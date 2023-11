Sinsheim. (zg) Schon Anfang November haben Kerstin Siefken und Tuncay Cetin ihr Studio in der Zwingergasse 8 in Sinsheim eröffnet. Nun möchten sie bekannt machen, was sich hinter "Abnehmen im Liegen" verbirgt: "Ein innovatives Konzept, das inzwischen in fünf Ländern Popularität und Beliebtheit erfahren hat und Abnehmen so einfach wie noch nie ermöglicht", erläutert Kerstin Siefken. Und das alles ganz entspannt im Liegen.

Aber wie funktioniert das? Tuncay Cetin klärt auf: "In unserem Körper gibt es viele Fettzellen. Diese kann man sich als Tomaten vorstellen. Bei der "Abnehmen im Liegen"-Methode wird die Tomate/Fettzelle mit Strom, Ultraschall und Wärme bearbeitet – und all das passiert im entspannten Liegen!"

1. Schritt: Die Fettzelle wird durch den Ultraschall geöffnet.

2. Schritt: Die Fettzelle wird geleert – Gifte und Wasser treten aus.

3. Schritt: Die Fettzelle verliert an Umfang und gleichzeitig wird die Haut gestrafft.

4. Schritt: Die Giftstoffe und das Wasser werden über das Lymphsystem ausgeschieden. Der Fettstoffwechsel ist für die nächsten 24 Stunden intensiv aktiv.

Im Gegensatz zu vielen anderen Geräten auf dem Markt erstellt "Abnehmen im Liegen" ein individuelles Profil der Anwenderin/des Anwenders. Während der Behandlung werden die Werte kontinuierlich kontrolliert und bei Bedarf angepasst.

Wer sich selbst überzeugen möchte, kann sich zum Black Friday eine Kennenlernbehandlung für nur 29,99 € statt 149,99 € sichern und somit ganze 80 Prozent sparen. Das Angebot ist nur einmal pro Person gültig. Mit Geld-zurück-Garantie, wenn kein Umfangsverlust von zwei bis fünf Zentimetern eintritt. Die Behandlung muss zwischen dem 24. und 27. November stattfinden. Zudem wird es am 24. November stark reduzierte Angebote geben für die 10er und 20er Blöcke.

Termine lassen sich per Telefon oder auf Whatsapp vereinbaren.

Abnehmen im Liegen Sinsheim

Zwingergasse 8, 74889 Sinsheim

0152 22 55 88 77

info@abnehmenimliegen-sinsheim.de

www.abnehmenimliegen-sinsheim.de