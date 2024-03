zg. Die Rietburgbahn Edenkoben hat wieder täglich für ihre Gäste geöffnet. Bequem geht es an der frischen Luft in nostalgischen Doppelsesseln vom Schloss Villa Ludwigshöhe hinauf zur Ruine Rietburg. In diesem Jahr dürfen die Gäste besonders gespannt sein, denn neben den bereits beliebten Events Familienwochenende und Lichterfahrten, überrascht die Sesselbahn anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens im Sommer mit weiteren Veranstaltungen und lädt ihre Gäste zum Mitfeiern ein.

Bereits ab sofort gilt: In diesem Jahr erhalten alle Geburtstagskinder, die die Seilbahn an ihrem Geburtstag besuchen, freie Fahrt. Im Jahr 1954 Geborene sind aufgefordert, sich an der Kasse Talstation zu melden, dort erhalten sie beim ersten Besuch der Seilbahn in diesem Jahr ein kleines Geschenk.

Das Team der Rietburgbahn freut sich bereits auf fröhliche Ausflügler in dieser Saison.

Info:

Telefon: 06323-1800

www.rietburgbahn-edenkoben.de