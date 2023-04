vfk. Am Dossenheimer Sportplatz besteht nun schon seit mehr als einem Jahr das lokale Restaurant Knossos. Das Knossos-Team überzeugt mit zehn Jahren vorherig gesammelter Erfahrung und lädt mit der griechisch-familiären Atmosphäre zum Bleiben ein. Die Räumlichkeiten verfügen im Inneren über 50 Plätze.

Ab 1. Mai wird die renovierte Terrasse geöffnet – hier werden weitere 50 Plätze mit schöner Aussicht dazukommen.

Zu Ostern und auch danach vom 14. April bis 28. Mai gibt es ein typisch griechisches All you can eat Buffet. Das Restaurant bietet hierbei zahlreiche Gerichte an, täglich frisch zubereitet. So kann man eine kalte oder warme Vorspeise zu sich nehmen, bevor man eine der zahlreichen Hauptspeisen – egal ob vom Grill, der Pfanne, aus dem Backofen oder Topf – genießt. Es gibt Grillplatten, die man zu mehreren bestellen kann, mit verschiedenen Fleischsorten sowie Mix-Grill-Gerichte auf dem Rhodos-, Mykonos- oder Akropolis-Teller. Frisches Fleisch, knackiger Salat, leckere Saucen – die Hauptspeisen sind variabel für jeden Geschmack. Zu jedem Gericht ist eine zusätzliche Beilage kombinierbar, egal ob Pommes, Rosmarinkartoffel, Reis, Gemüse oder Brokkoli mit Béarnaisesauce. Auch für die kleinen Gäste gibt es passende Angebote.

Im Buffet wird alles, was auf der Karte steht, angeboten – und noch mehr! Das Buffet ist an jedem Tag, an dem das Restaurant geöffnet hat, von 17 bis 21.30 Uhr verfügbar. Sonntags und an den Osterfeiertagen wird das Buffet zusätzlich von 12 bis 15 Uhr angeboten. Geöffnet ist das Restaurant Knossos von Dienstag bis Sonntag jeweils von 17 bis 23 Uhr.

Mit seinem täglichen Lieferservice von 16.30 bis 21.30 Uhr bedient das Restaurant Knossos Dossenheim, Handschuhsheim, Neuenheim, Ilvesheim, Heddesheim, Ladenburg und Hirschberg mobil.

Restaurant Knosssos

Am Sportplatz 1

69221 Dossenheim

06221/3920983

oder 0152/03845507

restaurantknososdossenheim@gmail.com

www.restaurant-knossos-dossenheim.de