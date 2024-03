zg. Es ist die größte Weinmesse in der Pfalz und verspricht auch 2024 mehr als 800 herausragende Weine von rund 140 Top-Betrieben – die Frühlingsweinmesse "Wein am Dom" findet am 13. und 14. April in Speyer statt.

Die Pfälzer Weinwerbung organisiert gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz die Endverbrauchermesse und führt das Konzept aus dem Vorjahr fort. "Wir haben einige Eckpunkte neu strukturiert, ein buntes Rahmenprogramm etabliert und die Besucherinnen und Besucher mehr an die Hand genommen, um die Betriebe auf der Messe besser kennenzulernen. An diesem erfolgreichen Konzept halten wir fest und legen noch eine Schippe drauf", verspricht Joseph Greilinger, Geschäftsführer der Pfälzer Weinwerbung. Tickets für die Veranstaltung und alle weiteren Infos sind unter www.wein-am-dom.de abrufbar. Die Ticketpreise haben sich nicht verändert, das Tagesticket Samstag kostet 35 Euro, das Tagesticket für Sonntag 30 Euro. Sparen können Wein-Liebhaber:innen beim Kauf eines Zwei-Tages-Tickets für einen Preis von 50 Euro. Das Konzept umfasst unter anderem geführte Winewalks der Pfälzischen Weinhoheiten, zu Themen wie Riesling, Burgunder oder Schaumweine. Wer am Samstagabend noch nicht genug verkostet hat, kann sich ein Ticket für das Dinner "Pfälzer Wein und Spargel" kaufen. Moderiert wird der Abend von Matthias F. Mangold (Chefredakteur Vinum Weinguide), die Tickets kosten 45 Euro.

Foto: zg/Kai Mehn

Nach der Premiere im vergangenen Jahr werden auch wieder die besten Weine, Sekte und Seccos der Frühlingsweinmesse im Vorfeld von einer Fachjury blind verkostet und ausgezeichnet. Alle teilnehmenden Betriebe können ihre Top-Weine ins Rennen schicken und die Verbraucher:innen können diese am Messe-Wochenende direkt verkosten.

Einmal mehr verspricht die Frühlingsmesse in Speyer BesucherInnen ein spannendes Rahmenprogramm. Ein Wochenende mit gutem Pfälzer Wein und guter Laune, dabei den Dom immer im Blick – verpassen Sie nicht die Frühlingsweinmesse Wein am Dom 2024!