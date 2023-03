Heidelberg. (zg) Hurra, die neue Saison hat gestartet – seit dem 18. März hat das Märchenparadies Heidelberg wieder seine Tore geöffnet! Das gesamte Team freut sich auf die großen und kleinen Besucher. Für Familien mit Kindern ist das Märchenparadies das ideale Ausflugsziel. Hoch oben, auf dem Heidelberger Königstuhl, erwartet die Besucher ein unvergesslicher Erlebnistag an der frischen Luft.

Auf 29.000 Quadratmeter Parkfläche bietet das Märchenparadies alles, was einen Familienausflug zu einem echten Highlight macht. Ob rasante Drachenfahrt, Hexenritt oder Spielspaß auf der Kletterburg – hier können sich Kinder nach Herzenslust austoben und die Märchenklassiker in liebevoll gestalteten Inszenierungen neu entdecken. Aber auch Erwachsene dürfen sich aktiv einbringen, mitmachen und Spaß an der Bewegung haben. Neben all dem Trubel lädt das Märchenparadies auch zum Träumen ein. Man genießt die Erholung an der frischen Luft, während die Kioske für das leibliches Wohl sorgen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder das ein oder andere Neue. Also auf ins Märchenparadies auf Erkundungstour!

Übrigens bietet das Märchenparadies mehrere Geburtstagspakete an, die eine Feier im Märchenparadies zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Alle Infos dazu sowie rund um das Märchenparadies findet man unter:

www.maerchenparadies.de