Ladenburg. (seg) Viele kennen das ehemalige ABB-Areal in der Wallstadter Straße 59 in Ladenburg, liegt es doch in einem Gebiet, in dem Unternehmen und zahlreiche Supermärkte ansässig sind. Ins Auge fallen dabei vor allem die zwei großen Bürogebäude auf dem neun Hektar umfassenden Gelände. Weniger bekannt ist allerdings, dass es dort seit kurzem Büroflächen zu mieten gibt. Die Vermarktung dieser Büroflächen liegt seit Anfang des Jahres in den Händen der Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH (Steg), die das Areal von ABB gekauft hat, da die Firma ABB den Standort Ladenburg aufgibt. Gegründet wurde die Steg übrigens vor zwei Jahren mit dem Ziel, die strukturelle und räumliche Zukunft Ladenburgs im Sinne einer nachhaltigen Stadtplanung zu gestalten. "Mit diesen Büroflächen von insgesamt 18.300 Quadratmetern haben wir die Möglichkeit", so der Geschäftsführer Peter Müllerleile, "kurzfristig, schnell und flexibel auf Anfragen zu reagieren." Ob Selbstständige, Start-ups oder etablierte Unternehmen, die nicht auf einen Neubau warten können oder möchten – wer auf der Suche nach Büroräumen ist, ist hier richtig. Die Büros können nach Möblierung sofort genutzt werden. Ein Vorteil für alle, die schnellstmöglich eine Bürofläche suchen.

Außerdem ist die Lage hervorragend, da das Areal sehr gut erreichbar für den Individualverkehr ist – und zwar von Heidelberg, Mannheim, der Bergstraße sowie vom Süden her. Dass vor Ort auch 740 Parkplätze zur Verfügung stehen, hält Müllerleile fest. "Auch an den ÖPNV ist das Areal sehr gut angebunden, ist der Ladenburger Bahnhof beispielsweise fußläufig erreichbar und vor dem Areal befindet sich eine Bushaltestelle." Auch entfallen am Standort Verzögerungen und Staus, die sich sonst üblicherweise am Morgen oder Spätnachmittag im Berufsverkehr ergeben.

"Uns selbst gefällt, dass sämtliche Nahversorger gut erreichbar sind, genauso wie die Innenstadt", berichtet seine Mitarbeiterin Eva Löweneck. Zu den weiteren Pluspunkten zählt, dass die Mietflächen skalierbar sind – angefangen von einem kleinen Büro, über eine halbe, eine ganze Etage bis hin zu mehreren Etagen oder sogar dem gesamten Bürogebäude. Darüber hinaus sind Besprechungs- und Seminarräume vorhanden. Nicht nur in Raumgröße und Raumaufteilung herrscht größtmögliche Flexibilität, sondern auch bei den Vertragslaufzeiten, die kurz- und längerfristige Mietverträge ermöglichen – und zwar zu einem im Marktvergleich sehr attraktiven Preis. "Eine weitere Besonderheit, die wir bieten können", stellt der Geschäftsführer zum Schluss heraus, "ist, dass das ganze Areal umzäunt ist und rund um die Uhr bewacht wird. Damit gewährleisten wir jedem Mieter eine hohe Sicherheit am Standort."

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

Wallstadter Straße 59

68526 Ladenburg

01590 129 56 40

www.steg-ladenburg.de