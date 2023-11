zg. Stark, tiefdunkel und nach Honig und Karamell duftend – das ist der Kurpfalzbräu Eisbock. Über acht Wochen durfte der Eisbock nach sorgfältigem Brauen und Reifen im Tank in Plankstadt ausfrieren. Gefriert das Bier von der Wand des Tanks nach innen, wird dem Bier das Wasser entzogen, da es schneller zu Eis erstarrt als Alkohol. Zurück bleibt eine exklusive, in Geschmack und Alkoholgehalt starke Bieressenz: der Eisbock.

Aromen von Nüssen, Karamell und Pflaumen

Brauereichef Max Spielmann freut sich auf einen kalten Winter und erklärt auch gleich, warum das so ist: "Weil dann unser Eisbock noch besser schmeckt als sowieso schon!" Das durch Ausfrieren konzentrierte Starkbier passt für den Biersommelier und leidenschaftlichen Koch Spielmann bestens zur Weihnachtsgans, aber auch zu Wildgerichten wie Hirschgulasch mit Knödel und Preiselbeeren. "Wildfleisch zeichnet sich durch eine besondere Würzigkeit aus. Unser Eisbock steht dem mit seinen Aromen nach Nüssen, Karamell und Pflaumen in nichts nach", weiß er aus Erfahrung zu berichten. Und zum Dessert dunkle Schokolade im Mund schmelzen lassen und dann einen Schluck Eisbock dazu nehmen. Genuss pur, findet Spielmann.

Wer den starken Kurpfalzbräu Eisbock vom Fass genießen möchte, kann dies im Gasthaus Zum Grünen Baum und im Welde Brauhaus in Schwetzingen oder im Gasthaus Hans Hirsch’s am Heidelberger Marktplatz tun.

Zufallsentdeckung

Übrigens: Hätte eines Winterabends im 19. Jahrhunderts nicht ein Brauergeselle in Kulmbach den Auftrag seines Braumeisters vergessen und die Holzfässer wie aufgetragen ins Lager geräumt, vielleicht wäre dieser Biergenuss nie entdeckt worden. Denn der Inhalt der Bierfässer gefror in eisiger Nacht, nur in der Fassmitte gab es noch ein Bierkonzentrat. Ein äußerst Schmackhaftes, wie man am nächsten Tag feststellte.

Nur solange der Vorrat reicht

Kurpfalzbräu "Eisbock"

Starkes, dunkles, nussig-karamelliges Bockbier, 8,5 Prozent vol.alk. Ab sofort erhältlich im hellblauen 20x0,5l-Kasten im Getränkehandel in der Region Rhein-Neckar, aber nur so lange der Vorrat reicht.

Mehr Infos auf www.kurpfalzbraeu.de