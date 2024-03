Standort(e): Heidelberg

Heidelberg Mitarbeitende: 13849 - Azubis : 940

13849 - : 940 Geschäftsfelder: Gesundheitswesen / Dienstleistungsberufe

Gesundheitswesen / Dienstleistungsberufe Benefits: Jobticket, Altersvorsorge, Sport, Betriebsarzt, Kinderbetreuung, Firmen-Laptop





AUSBILDUNGSBERUF (m/w/d)

MTL - Medizinische Technologen

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Realschule Beginn 1.10. Berufsschule MTL-Schule/AfG Heidelberg Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1095/1155/1252



MTR - Medizinische Technologen Radiologie

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Realschule Beginn 1.04./1.10. Berufsschule MTR-Schule/AfG Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1095/ 1155/ 1252



OTA - Operationstechnische Assistenten

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Realschule Beginn 1.04. Berufsschule OTA-Schule/AfG Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1367/1428/1524



ATA - Anästhesiestechnische Assistenten

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Realschule Beginn 1.10.24 Berufsschule ATA-Schule/AfG Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1367/1428/1524



Pflegefrau/-mann

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Realschule Beginn 1.04./1.10. Berufsschule Berufsfachschule für Pflege/AfG Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1367/1428/1524



Pflegefrau/-mann - Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Realschule Beginn 1.04./1.10. Berufsschule Berufsfachschule für Pflege/AfG Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1367/1428/1524



Orthoptisten

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Realschule Beginn 1.10.25 Berufsschule Orthoptisten-Schule/AfG Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1095/1155/1252



Gesundheits- und Krankenpflegehilfe

Dauer (Jahre) 1 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn 1.03. Berufsschule Berufsfachschule für Pflege/AfG Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1222



Physiotherapie

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Realschule Beginn 1.11. Berufsschule Schule für Physiotherapie/AfG Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1095/1155/1252



Logopädie

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Realschule Beginn 1.10. Berufsschule Schule für Logopädie/AfG Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1095/1155/1252

AUSBILDUNGSBERUF bei der Klinik Service GmbH (m/w/d)

Schädlingsbekämpfer

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn 1.09.24 Berufsschule Hans-Schwier-BK Gelsenkirchen Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 950/1050 /1150



Gebäudereiniger

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn 1.09.24 Berufsschule Gewerbliche Schule Metzingen Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 950/1050/1150



Berufskraftfahrer

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn 1.09.24 Berufsschule Carl-Benz-Schule Mannheim Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 950/1050 /1150



Fachlagerist

Dauer (Jahre) 2 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn 1.09.24 Berufsschule Friedrich-List-Schule Mannheim Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 950/1050



Fachkraft für Schutz und Sicherheit

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn 1.09.24 Berufsschule Berufsschule Ludwigshafen Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 950/1050/1150



Als eines der größten und modernsten medizinischen Zentren Europas bietet das Universitätsklinikum Heidelberg mit über 50 Fachabteilungen eine medizinische Versorgung auf höchstem internationalen Niveau in allen Fachgebieten. In den Gesundheitsberufen bildet das Universitätsklinikum Heidelberg an der Akademie für Gesundheitsberufe Heidelberg aus. Die Ausbildungen im Bereich Reinigung, Sicherheit, Lager und Fuhrpark sind bei der Klinik Service GmbH (KSG), einer 100%-Tochter des Uniklinikums, angesiedelt.

Info & Kontakt:

www.klinikum.uni-heidelberg.de/karriere/ausbildung-studium/ausbildung

Adresse:

Akademie für Gesundheitsberufe, Wieblinger Weg 19, 69123 Heidelberg

Ansprechpartner:

Frank Stawinski, E-Mail: Frank.Stawinski@med.uni-heidelberg.de, Tel. 06221-56-4873

