Standort(e): Heidelberg, Mannheim (inkl. Med. Fakultäten)

Heidelberg, Mannheim (inkl. Med. Fakultäten) Mitarbeitende: 8.795 - Azubis : 100

8.795 - : 100 Geschäftsfelder: Wissenschaft, Forschung, Lehre

Wissenschaft, Forschung, Lehre Benefits: Weiterbildungen, D-Ticket, Mensa, Essenszulage, Sport, Veranstaltungen, Rabatte, Gleitzeit, Altersvorsorge, Betriebsarzt, Kinderbetreuung, barrierefrei





AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Elektroniker*in für Geräte und Systeme

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss mind. Realschulabschluss Beginn 1.09.24 Berufsschule Hubert-Sternberg-Schule Wiesloch Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 1.086/1.140/1.190/1.259



Feinwerkmechaniker*in - Schwerpunkt Feinmechanik

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss mind. Realschulabschluss Beginn 1.09.24 Berufsschule Carl-Bosch-Schule Heidelberg, offene Frist Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 1.086/1.140/1.190/1.259



Fachinformatiker*in - Fachrichtung Systemintegration

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss mind. Realschulabschluss Beginn 1.09.24 Berufsschule Hubert-Sternberg-Schule Wiesloch, Frist: 31.03.24 Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.086/1.140/1.190



Gärtner*in - Fachrichtung Zierpflanzenbau

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss mind. Haupt-/Werkrealschulabschluss Beginn 1.09.24 Berufsschule Johannes-Gutenberg-Schule Heidelberg Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.086/1.140/1.190



Biologielaborant*in

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss mind. Realschulabschluss Beginn 1.09.24 Berufsschule Heinrich-Lanz-Schule II Mannheim Gehalt 1./2./3./4.Jahr (€) 1.086/1.140/1.190/1.259



Tierpfleger*in - Fachrichtung Klinik und Forschung

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss mind. Haupt-/Werkrealschulabschluss Beginn 1.09.24 Berufsschule Bertha-von-Suttner-Schule, offene Frist Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.086/1.140/1.190



Kaufleute für Büromanagement

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss mind. Realschulabschluss Beginn 1.09.24 Berufsschule Julius-Springer-Schule Heidelberg Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.086/1.140/1.190



Die 1386 gegründete Ruperto Carola ist die älteste Universität im heutigen Deutschland. Sie ist eine international ausgerichtete Volluniversitätet, deren Fächerspektrum die Geistes-, Sozial- und Rechtswissenschaften sowie die Natur-, Ingenieur- und Lebenswissenschaften einschließlich der Medizin umfasst. Mehr als 30.000 Studierende sind an den dreizehn Fakultäten eingeschrieben. Ihren Auszubildenden bietet die Universität Heidelberg attraktive Arbeitsbedingungen und Karriereperspektiven in einem zukunftsorientierten Umfeld. Derzeit werden an der Ruperto Carola rund 100 junge Menschen in acht verschiedenen Berufen ausgebildet. Je nach Tätigkeitsfeld findet die Ausbildung in Labors, Werkstätten, im Botanischen Garten oder in der Universitätsverwaltung statt. Von ihren jeweiligen Betreuerinnen und Betreuern werden die Auszubildenden umfassend und strukturiert begleitet. Auch profitieren sie von maßgeschneiderten Seminaren und Veranstaltungen, die den Einstieg in das Berufsleben erleichtern.

Info & Kontakt:

www.uni-heidelberg.de/ausbildung

Adresse:

Universität Heidelberg, Universitätsverwaltung, Seminarstraße 2, 69117 Heidelberg

Ansprechpartner:

Katharina Bitter-Brückmann, ausbildung@zuv.uni-heidelberg.de, 06221/54 12533