Standort(e): Heidelberg

Heidelberg Mitarbeitende: ca. 800 - Azubis : 50-60

ca. 800 - : 50-60 Geschäftsfelder: Energie- und Wasserversorger

Energie- und Wasserversorger Benefits: Weiterbildungen, Jobticket, D-Ticket, Kantine, Sport, Veranstaltungen, Rabatte, Altersvorsorge, Gleitzeit,

Home Office, Essenszulage, Firmenhandy/-Laptop, barrierefrei, Parkplatz, Kinderbetreuung, Betriebsarzt





AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Industriekauffrau

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss gute mittlere Reife Beginn 1.09.25 Berufsschule Willy-Hellpach-Schule Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.218/1.268/1.314



Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss guter Hauptschulabschluss Beginn 1.09.25 Berufsschule Carl-Bosch-Schule Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.218/1.268/1.314/1.377



Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss guter Hauptschulabschluss Beginn 1.09.25 Berufsschule Johannes-Gutenberg-Schule Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.218/1.268/1.314/1.377



Fachangestellter für Bäderbetriebe

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss guter Hauptschulabschluss Beginn 1.09.25 Berufsschule Heinrich-Lanz-Schule Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.218/1.268/1.314



Fachinformatiker für Systemintegration

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss gute mittlere Reife Beginn 1.09.25 Berufsschule Hubert-Sternberg-Schule Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.218/1.268/1.314



Ausbildungen mit Sinn und Zukunft: Trinkwasser kommt aus der Leitung. Im Dunkeln gehen die Straßenlaternen an. Schwimmbäder ermöglichen den Kurzurlaub um die Ecke… Für all das sorgt ein engagiertes Team bei den Stadtwerken Heidelberg. Schon Auszubildende tragen dazu bei, dass die Versorgung läuft und die Energiewende vorangeht. Was sie bei ihrem täglichen Einsatz motiviert Ihre Arbeit macht Sinn und ist wichtig für die Menschen in der Region.

Viel Unterstützung: wir bieten fundierte Ausbildungen in zukunftsorientierten Berufsfeldern rund um innovative Techniken. Erfahrene Ausbilder mit viel Know-how stehen an der Seite der Azubis. Und das alles in einem kollegialen, unterstützenden Team.

Wir honorieren gute Leistungen: Wer möchte, kann schnell Verantwortung übernehmen – oder sogar die Ausbildung verkürzen. Die Übernahme-Chancen sind bestens, und auch nach der Ausbildung eröffnen wir viele Wege für eine berufliche Weiterentwicklung. Und: Neben einer guten Bezahlung bieten wir zahlreiche Benefits: eine Kantine, günstige Bädereintritte, Deutschlandticket und vieles mehr.

Info & Kontakt:

www.sowillicharbeiten.de

Adresse:

Stadtwerke Heidelberg, Kurfürsten-Anlage 42-50, 69115 Heidelberg

Ansprechpartner:innen:

Heiko Nord und Layla Lux, 06221 513-4120

