Behindertenhilfe, Medizin, berufliche Rehabilitation, Bildung, Jugend- und Altenhilfe





AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Heilerziehungspflege

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife + Vorpraktikum Beginn Sept. Berufsschule Fachschule für Sozialwesen Gehalt 1./2./3. Jahr (€) ca. 1300 - 1500



Heilerziehungsassistenz

Dauer (Jahre) 2 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn Sept. Berufsschule Fachschule für Sozialwesen Gehalt 1./2./3. Jahr (€) ca. 1200 - 1300



Pflegefachkraft

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife + Vorpraktikum Beginn Sept. Berufsschule Berufsfachschule für Pflege Gehalt 1./2./3. Jahr (€) ca. 1300 - 1500



Kaufmann/-frau für Büromanagement

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Mittlere Reife Beginn Sept. Berufsschule Ludwig-Erhard-Schule Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) ca. 1100 - 1200



Hauswirtschafter/in

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn Sept. Berufsschule verschiedene Schulen möglich Gehalt 1./2./3. Jahr (€) ca. 1100 - 1200



Studiengang Soziale Arbeit/Sozialwirtschaft

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Hochschulabschluss Beginn Sept. Berufsschule verschiedene Hochschulen Gehalt 1./2./3. Jahr (€) ca. 1300 - 1500



Studiengang Wirtschaftsinformatik

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Hochschulabschluss Beginn Sept. Berufsschule verschiedene Hochschulen Gehalt 1./2./3. Jahr (€) ca. 1300 - 1500



Die Johannes-Diakonie ist als sozialer Dienstleister stark für Menschen und in Baden-Württemberg an über 30 Standorten vertreten. Für Berufsanfänger und Profis gibt es in dem Unternehmen mit rund 3500 Mitarbeitenden und Sitz in Mosbach viele Karrierechancen. Erste Orientierung liefern Schülerinnen und Schülern oft Freiwilligendienste oder Praktika. Wer sich mit einer Ausbildung fit für die Zukunft machen möchte, findet in der Johannes-Diakonie viele Möglichkeiten, zum Beispiel Praxisplätze für die Ausbildung zum/zur Heilerziehungspfleger/ in oder zum/zur Pflegefachmann/-frau. Für Teilnehmende von dualen Studiengängen bietet die Johannes-Diakonie Praxisplätze für soziale und wirtschaftliche Fachrichtungen. Auch nach erfolgreichem Berufsabschluss haben Nachwuchskräfte und Quereinsteiger viele Möglichkeiten, sich beruflich in der Johannes-Diakonie zu entwickeln. Mehr Informationen auf dem Karriereportal www.starkfuermenschen.de.

Info & Kontakt:

www.starkfürmenschen.de

Adresse:

Johannes-Diakonie Mosbach, Neckarburkener Straße 2-4, 74821 Mosbach

Ansprechpartner:

Gerhard Hacker, gerhard.hacker@johannes-diakonie.de, 06261 88-1616

Socials:

