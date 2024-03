Standort(e): Unterricht am KFG Heidelberg und an der VHS Heidelberg

Unterricht am KFG Heidelberg und an der VHS Heidelberg Dozent:innen: 25 - Studierende : 121

25 - : 121 Angebot: Erwerb der Fachhochschulreife und des Abiturs

Erwerb der Fachhochschulreife und des Abiturs Benefits: D-Ticket, Weiterbildungen, Veranstaltungen, Rabatte





ABSCHLÜSSE (m/w/d)

Fachhochschulreife

Dauer (Jahre) 1-2 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule, Realschule, Gymnasium, BK 1 Beginn Sept. 24 Bewerbungsfrist Bis 31.08.24 Lehrsprache Deutsch



Abitur

Dauer (Jahre) 1-4 Jahre je nach Schulabschluss Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule, Realschule, Gymnasium, BK 1 Beginn Sept. 24 Bewerbungsfrist Bis 31.08.24 Lehrsprache Deutsch



Leitbild:

Abendgymnasium Heidelberg - wir stehen für:

eine bezahlbare zweite Bildungschance und damit für eine bessere Zukunftsperspektive für Erwachsene

Anregung für lebensbereicherndes Lernen, Förderung der Eigenständigkeit und Entwicklung von Orientierungshilfen für eine Verbesserung der Beschäftigung oder Studierfähigkeit

(Selbst-) Verantwortung für den individuellen und kooperativen Lernprozess durch Anstrengung, Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit

Unabhängigkeit von religiösen, parteipolitischen oder anderen Gruppeninteressen

Förderung des freien Meinungsaustauschs und der interkulturellen Begegnung

respektvollen Umgang miteinander und Toleranz

Bemühung um gemeinsame, konstruktive Konfliktlösung

Seit 1947 bereitet das Abendgymnasium Heidelberg junge Erwachsene auf das Abitur oder die Fachhochschulreife vor. Tausende sind diesen Weg gegangen und haben ihn erfolgreich beendet.

Mit den moderaten Kosten ist dieser Bildungsgang erschwinglich, denn die Volkshochschule als gemeinnütziger Verein legt auf diesen Aspekt besonderen Wert.

100 Euro Anmeldegebühr, 450 Euro Schulgebühr pro Jahr, bei der Zahlung alles auf einmal, sind es nur noch 400 Euro im Jahr. Die VHS Heidelberg gibt dazu noch einen Büchergutschein in jedem Schuljahr in Höhe von 65 bis 85 Euro. Ab dem zweiten Halbjahr in der Kursstufe kann ein elternunabhängiges Bafög beantragt werden.

Veranstaltungen finden mit dem Job-Center und der Universität Heidelberg statt, um zukünftige Berufs-und Studienwünsche zu optimieren. Zusätzliche Informationen finden sich auf der Homepage der VHS Heidelberg unter "Bildungsabschlüsse".

Info & Kontakt:

www.vhs-hd.de

Adresse:

Abendgymnasium der VHS Heidelberg, Bergheimer Str.76, 69115 Heidelberg

Ansprechpartner:

Studiendirektor Claus Reske, reske@vhs-hd.de, 06221 911944 oder 06221 911945

