zg. Der Holiday Park Germany hat diese Sommersaison mit zwei neuen Fahrgeschäften eröffnet, "Blinky´s Seifenkisten" und dem fliegenden "Greenville Bus". Damit ist die erste Bauphase des neuen Blinky Bill Themenbereiches fertiggestellt. 2025 wird "Greenville" dann mit einer weiteren Attraktion und liebevoller Thematisierung komplettiert. "Wir wollten unseren Gästen so schnell wie möglich noch mehr Spaß und noch mehr aufregende Erlebnisse bieten, daher haben wir uns für eine frühere Öffnung der ersten beiden Attraktionen entschieden", berichtet Bernd Beitz, Director Germany des Holiday Park Betreibers Plopsa.

Blinky´s Seifenkisten bieten ein unglaubliches Abenteuer für junge Rennfahrer. Rasante Kurven lassen die Kids auf dem Sitz hin und her rutschen und sorgen für strahlende Kinderaugen. Vom verrückten fliegende Greenville Bus genießt die ganze Familie den Ausblick auf bigFM Expedition GeForce. Vorwärts und rückwärts geht es rauf und runter. Bauchkribbeln garantiert!

Der süße Koala Blinky Bill ist dabei nicht nur Namensgeber der Neuheiten, sondern auch täglich im Holiday Park unterwegs. Kinder und Australien-Fans können sich auf tolle Fotomöglichkeiten freuen.

Neuer Themenbereich "Greenville"

Die Gesamtinvestition in den neuen Themenbereich mit allen drei Attraktionen beläuft sich bis 2025 auf knapp 2,8 Millionen Euro. "Der Bereich an unserer legendären Achterbahn bigFM Expedition GeForce" war immer etwas den Älteren vorbehalten. Durch die beiden neuen Attraktionen haben jetzt auch die Kleinsten in diesem Parkbereich etwas zu erleben", begründet Bernd Beitz die Investition.

Wasserspaß und Feuerwerk

Mit dem Beginn der Sommerferien in Rheinland-Pfalz startet auch das Sommerprogramm im größten Freizeitpark der Region. Sieben erfrischende Wasserattraktionen, wie der 2023 eröffnete Super Wings Wasserspielplatz, sorgen für die nötige Abkühlung an heißen Sommertagen.

RPR1 Summer Nights

An jedem Samstag in den großen Ferien hat der Holiday Park bis 22:30 Uhr geöffnet und bietet Nachtfahrten und ein großes Feuerwerk als besonderes Highlight. Vor der Festivalparty der Großen steigt von 17-18 Uhr die interaktive Kinderparty. Tanzt, lacht und bewegt euch zu der beliebtesten Kindermusik zusammen mit Markus Becker, DJ DaWo und Paul. Trefft die Biene Maja, erfrischt euch auf dem gigantischen Super Wings Wasserspielplatz und liefert euch eine fröhliche Wasserschlacht mit Wickie auf dem Splash Battle. Partykids tanzen und singen zusammen zu Klassikern wie "Das rote Pferd" oder dem Piratentanz.

