Heidelberg. (zg) Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr steht der Magic Circus in den Startlöchern für eine neue Saison voller Zauber und Glanz. Auf dem Heidelberger Messplatz wird ab dem 20. Dezember 2024 wieder ein Winterwunderland der Extraklasse geboten – mit magischen Show-Highlights, die Jung und Alt begeistern.

Die Proben laufen bereits auf Hochtouren! Das gesamte Ensemble ist mitten in den Vorbereitungen, um in wenigen Tagen die Premiere zu feiern. Die Aufregung steigt, und alle Beteiligten fiebern dem ersten Vorhang entgegen – es kann also bald losgehen!

Im Zentrum der diesjährigen Weihnachtsshow steht erneut Publikumsliebling Maxim Maurice, deutscher Vizemeister der Zauberkunst. Mit brandneuen Tricks und spektakulären Bühneneffekten sorgt er für Momente des Staunens. Bereits im letzten Jahr verzauberte er die Zuschauer mit großen Illusionen und seinem unverwechselbaren Humor. Dieses Jahr hat er noch mehr Überraschungen im Gepäck, die die Magie auf ein neues Level heben.

Neben Maxim Maurice präsentiert ein international gefeiertes Ensemble eine mitreißende Mischung aus Akrobatik, Tanz und Comedy. Die Besucher können sich auf Highlights wie die Pole-Hoop-Akrobatin Jennifer Martinez freuen, deren eleganter und kraftvoller Auftritt unvergesslich bleibt. Comedian Pascal de Boer bringt mit seiner charmanten Bühnenpräsenz die Lachmuskeln in Schwung, während Flugshowpilot Daniel Golla mit seinen spektakulären Modellflugmanövern Nervenkitzel pur verspricht. Ein weiteres Highlight ist die futuristische Lasershow des mysteriösen Laserman, der mit Licht und Illusion eine völlig neue Dimension der Magie eröffnet.

Natürlich darf auch das berühmte Vegas Showballett nicht fehlen. Mit energiegeladenen Choreografien und funkelnden Kostümen sorgen die Tänzerinnen für glamouröse Momente, die der Show ihre unverwechselbare Eleganz verleihen.

Das diesjährige Motto der Show lautet "Magic Moments" – eine perfekte Mischung aus zauberhaften Erlebnissen, festlichem Ambiente und Unterhaltung für die ganze Familie. Die Besucher erwartet ein unvergessliches Programm, das Weihnachtsfreude in die Herzen zaubert.

Tickets sind ab sofort erhältlich!

Preise starten bei 19,90 Euro für Kinder und 24,90 Euro für Erwachsene.

Die Show läuft vom 20. Dezember 2024 bis 6. Januar 2025 auf dem Heidelberger Messplatz, mit meist zwei Vorstellungen täglich.

Mehr Infos und Tickets gibt es unter: www.heidelberger-magic-circus.de