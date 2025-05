zg. In der Wasserwelt Rulantica erwartet die Besucher unvergesslicher Sommerspaß für die ganze Familie.

Zahlreiche nordisch inspirierte Bereiche, aufregende Wasserrutschen und Attraktionen sowie ein großzügiges Außenareal bieten perfekte Möglichkeiten für Action und Erholung.

"Svalgurok", eine der größten Outdoor-Rutschenwelten Europas, begeistert mit zehn verschiedenen Rutschen, während der Kinder­spielbereich "Snorri Strand" mit spannenden Abenteuern für die jüngsten Gäste punktet.

Ab Frühsommer können Besucher der Wasserwelt in den neuen "Svømmepøl" eintauchen. Mit reichlich Platz zum Schwimmen, Planschen und Entspannen bietet der neue Outdoor-Pool ganzjähriges Urlaubsfeeling inmitten einer faszinierenden Vulkanlandschaft. Der Sandstrand "Dynstrønd" bietet echtes Urlaubsfeeling, ergänzt durch gemütliche Liegeplätze. Wer mehr Ruhe und Privatsphäre sucht, kann sich für eines der vielen Komfort-Angebote wie zum Beispiel die "Strand Sofas" oder die "Rulantica VIP Yachten" entscheiden.

Auch kulinarisch lässt Rulantica keine Wünsche offen. Von frischen Salaten und leckeren Snacks bis hin zu sommerlichen Cocktails – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein Sommertag in Rulantica bietet eine perfekte Kombination aus Abenteuer, Entspannung und Genuss – ideal für einen besonderen Kurzurlaub im Europa-Park Erlebnis-Resort.

Auch im Innenbereich bleiben keine Wünsche offen und kein Besucher trocken: Bei "Dugdrob" und "Vildfål" geht es im freien Fall bergab. Für weiteren Wasserspaß sorgt unter anderem ein Wettrennen auf "Vikingløp", der größten Speed-Rutsche Europas. Im "Tønnevirvel" liefern sich die Gäste eine Wasserschlacht in Gondeln, die sich im glasklaren Nass drehen. Gäste, die ihre Zeit eher gemütlich verbringen möchten, können sich beispielsweise in "Snorri’s Saga" auf einem 250 Meter langen Lazy River auf Reifen treiben lassen. Entspannung pur bietet der Sauna- und Wohlfühlbereich "Hyggedal" mit drei textilfreien Saunen und einem Dampfbad.

Bei den Sommernachtspartys in Rulantica ist eine Extraportion sommerlicher Wasserspaß angesagt. Gleich viermal bleibt die Wasserwelt in diesem Sommer bis Mitternacht geöffnet: Am 8. und 9. sowie 15. und 16. August stehen für alle Sonnenanbeter, Rutschenfans und Partygänger über 14 Stunden Action und sommerliche Specials auf dem Programm.

Aktuelle Informationensowie Eintrittspreise:

www.rulantica.de

Gewinnspiel

Die RNZ verlost einen Gutschein für zwei Übernachtungen für vier Personen im 4-Sterne Erlebnis-Hotel inklusive Frühstück sowie Eintritt an drei Tagen in die Wasserwelt Rulantica.

Wer gewinnen möchte, schickt eine Postkarte mit dem Kennwort "Europa-Park" sowie Name, Adres­se und Telefon­nummer an: Rhein-­Neckar-­Zeitung GmbH, z. H. Roland Scharschmidt, Hans-­Bunte-­Straße 18, 69123 Heidelberg.

Einsendeschluss ist Freitag, der 16. Mai 2025.