zg. Der Europa-Park hüllt sich in ein zauberhaftes Winterkleid und öffnet seine Türen vom 30. November 2024 bis zum 12. Januar 2025 (außer 24./25. Dezember) für die besinnlichste Zeit des Jahres. Die 17 europäischen Themenbereiche verwandeln sich in ein Winterwunderland und weihnachtliche Shows versprechen eindrucks- und stimmungsvolle Unterhaltung. Die ganzjährig geöffnete Wasserwelt Rulantica bietet mit zahlreichen Wasserattraktionen einen actionreichen Tag für die ganze Familie. Wer seine Liebsten zu Weihnachten mit einem exklusiven Erlebnis für alle Sinne überraschen möchte, sollte sich den Besuch der Restaurant-Weltneuheit Eatrenalin nicht entgehen lassen. Mit einer Übernachtung in einem der sechs parkeigenen 4-Sterne (Superior) Hotels oder im gemütlichen Camp Resort können Winterfans den Kurzurlaub traumhaft ausklingen lassen.

Über 100 Attraktionen und Shows

Gleich nach Betreten des Europa-Park verzaubert die romantische Deutsche Allee die Besucher mit einem prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaum voller glänzender Christbaumkugeln, dem Duft von gebrannten Mandeln und weihnachtlicher Musik. Bei einer Fahrt mit dem imposanten Riesenrad "Bellevue" im Themenbereich Portugal lassen die Besucher den Blick über den winterlich dekorierten Europa-Park schweifen, während sie in 55 Metern Höhe in beheizten Gondeln entspannen. Über 3000 verschneite Tannenbäume, funkelnde Lichter und weihnachtliche Dekoration sorgen für eine einzigartige Atmosphäre. Rasant geht es auf der Achterbahn-Neuheit "Voltron Nevera powered by Rimac" zu, wo die Fahrgäste insgesamt sieben Mal über Kopf stehen und mit bis zu 100 km/h durch die kroatische Landschaft gewirbelt werden. Die funkelnde "Zauberschlucht der Diamanten" lässt sich bei einer Fahrt mit dem Familienklassiker "Alpenexpress Enzian" erleben. Zahlreiche Indoor-Attraktionen, wie das Flying-Theater "Voletarium" oder das Geisterschloss "Castello dei Medici", bieten die perfekte Gelegenheit zum Aufwärmen.

Insbesondere auf Kinder warten in Deutschlands größtem Freizeitpark aufregende Winterhighlights: In der "FIS Snowkidz – Kinderskischule" im ÖsterreichischenT hemenbereich wagen sie mit der Unterstützung von geschulten Skilehrern die erstenV ersuche auf Skiern oder rodeln in den Snow-Tubes rasant den Hügel hinab. Im skandinavischen Themenbereich bietet der Europa-Park in Kooperation mit der Skischule Thoma die "Skitty World Nordic", eine Skilanglaufwelt für Kinder und Jugendliche an. Auf der großen Eislauffläche neben dem "Fjord Rafting" ziehen die Gäste ihre Kreise. Die "WinterWunderWelt" in der spanischen Arena bietet jungen Besuchern jede Menge Möglichkeiten, um sich auszutoben. Das "Postamt Himmelspforten" in England ist liebevoll dekoriert und führt die Kinder von der Krippe bis in die weihnachtliche Geschenkfabrik. Dort wartet auch der Weihnachtsmann mit einer kleinen Überraschung auf die Jüngsten und nimmt ihre Wünsche entgegen. Für weihnachtliche Stimmung sorgen in vielfältigen Shows auch die internationalen Künstler, welche die Besucher mit bestem Entertainment in eine zauberhafte Welt entführen. Wunderschöne Kostüme und professionelle Inszenierungen beeindrucken das Publikum. Bei der spektakulären Eisshow "Surpr´Ice presents a Christmas Dream" verzaubern internationale Eiskunstläufer die Gäste mit wunderbarer Anmut und Akrobatik. Innovative, zeitgenössische Ideen machen die "Winter Zirkus Revue" zu einem packenden poetischen Erlebnis für die ganze Familie. "Season of Light" im Globe Theater erzählt von der Freude und Gemeinschaft, die die besondere Weihnachtszeit ausmacht. Täglich ab 17 Uhr gibt es bei "Miraculeaux – Mapping Show" jede halbe Stunde auf der Fassade des "Eurosat – CanCan Coaster" ein fantastisches, nie gesehenes Spiel aus Licht und Farben zu bestaunen.

Winterliche Gaumenfreuden

Kulinarische Wünsche werden beim weitläufigen Weihnachtsmarkt um den Europa-Brunnen und im Historischen Schlosspark Balthasar wahr. Dort können die Besucher gemütlich schlendern und allerlei Delikatessen verkosten. Außergewöhnliche Lichterfiguren tauchen den Schlosspark in leuchtende Farben. Traditionelle Handwerkskunst versetzt die Besucher des altertümlichen Christkindl- markts in "Irland – Welt der Kinder" in vergangene Zeiten zurück. Leckere Spezialitäten gibt es nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt, sondern darüber hinaus an zahlreichen Ständen und in den gemütlichen Restaurants und Cafés im Europa-Park. Neben heißem Glühwein und Punsch genießen die Gäste winterliche Crêpes-Variationen, frisch gebackene Baumstriezel, oder herzhaftes Hirschgulasch. In der kalten Jahreszeit verwandelt sich der Pavillon im Französischen Themenbereich in eine warme Backstube, in der die Besucher in gemütlicher Stimmung unter liebevoller Anleitung der Kambly Konditoren selbst Lebkuchenherzen verzieren können. Außerdem kehrt die gemütliche "Erdinger Hütt‘n" in den Themenbereich Portugal zurück, in der die Besucher mit zünftigen Delikatessen verwöhnt werden. An ausgewählten Abenden lädt das Küchenteam außerdem zu geselligem Zusammensein mit Live-Musik und einem 3-Gänge-Menü ein. Weitere Informationen: www.europapark.de

Gewinnspiel

Die RNZ verlost 10 mal 4 Eintrittskarten für den Europapark für die Wintersaison 2024/2025.

Wer gewinnen möchte, schickt eine Postkarte mit dem Kennwort "Europa-Park" sowie Name, Adresse und Telefonnummer an: Rhein-Neckar-Zeitung GmbH, z. H. Roland Scharschmidt, Hans-Bunte-Straße 18, 69123 Heidelberg.

Einsendeschluss ist Mittwoch, der 27. November 2024.