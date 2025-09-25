zg. Bereits seit mehr als 25 Jahren tummeln sich in Deutschlands größtem Freizeitpark zur Herbstzeit vom 27. September bis 2. November dunkle Gestalten zwischen 180.000 Kürbissen aus der Region, 15.000 Chrysanthemen, 6000 Maispflanzen, 3000 Strohballen und mehr als 100.000 Herbstblumen. Dicke Spinnweben und mystische Musik machen die Halloweenstimmung perfekt.

In den 17 europäischen Themenbereichen gibt es auch im Herbst Fahrspaß für die ganze Familie – und wer nicht aufpasst, wird nach allen Regeln der Geisterkunst erschreckt. Besucher entdecken unter anderem den neuesten Themenbereich Kroatien: Absolutes Highlight ist dort der Multi Launch Coaster "Voltron Nevera powered by Rimac". Die Achterbahn schlängelt sich mit zahlreichen neuartigen Fahrelementen – unter anderem steht man sieben Mal über Kopf – durch eine authentische kroatische Landschaft. Actionreich geht es bei der diesjährigen Neuheit "Grand Prix Edventure" zu, bei der sich die ganze Familie auf ein interaktives 3D-Abenteuer mit den Europa-Park Maskottchen Ed und Edda freuen kann.

Adrenalinreicher Grusel

Passend zu Halloween wird das Rundfahrgeschäft "Koffiekopjes" mit Blitzen und Gruselmusik zu "Griezelkopjes" und so die Fahrt zu einem ganz besonderen, gruseligen Erlebnis. Schaurige Dekorationen verwandeln auch das rasante spanische Kutschenkarussell "Feria Swing" in einen furchteinflößenden "Flug der Vampire". Im "Castello dei Medici" werden die Gäste ganzjährig in Gondeln durch das Geisterschloss gefahren, überall sind gespenstische Stimmen und schaurige Gestalten zu sehen.

Ein fesselndes Highlight für die wagemutigen Abenteurer unter den Gästen ist das Tages-Maze neben "Wodan – Timburcoaster".

In dem Gruselhaus lauern furchterregende Darsteller im Schatten. Für die kleinen Geister öffnet sich im französischen Themenbereich das Tor zum Halloween-Dorf, in dem schrecklich-schöne Überraschungen darauf warten, entdeckt zu werden. Und für alle, die nach actionreichem Fahrspaß oder gehörigem Schrecken Hunger haben, gibt es ganz besondere saisonale Leckerbissen.

Unterhaltsame Halloween-Specials

Außerdem wartet ein schaurig- schönes Showprogramm auf die ganze Familie. Die aufwendig inszenierte Eisshow "Supr‘ice presents The Vampire Circus on Ice", die spektakuläre "Ed’s Halloween Parade" und weitere fesselnde Auftritte von unheimlichen Kreaturen sorgen mehrmals täglich für beste Unterhaltung. Nach dem überwältigenden Erfolg des Europa-Park Musicals "Spook me!" und seiner Fortsetzung im letzten Jahr bringt der Europa-Park in seiner Jubiläumssaison gleich beide Teile kostenfrei ins Tagesprogramm. An ausgewählten Terminen lässt sich "Spook me 2 – Musical & Dinner" erleben: Hierbei begleiten die Darsteller die Gäste nach der Vorstellung des zweiten Teils ins Historische Schloss Balthasar, wo ein herbstliches Dinner mit Livemusik wartet. Am 19. Oktober gibt es zudem das exklusive Special "Spook me! 1 & 2" – Musicals & Taste mit Empfang, beiden Aufführungen und verschiedenen Genussstationen.

"Traumatica", Party und mehr

Für die Mutigsten bietet sich (fast) immer freitags bis sonntags vom 26. September bis 8. November das Horror-Event "Traumatica – Festival of Fear" an. Sieben Horror-Attraktionen und über 150 furchteinflößende Darsteller und Artisten sorgen wieder für Albträume. Neben den Scare Attractions sind auch die Attraktionen "Pegasus – Die YoungStar Achterbahn", "Matterhorn-Blitz" und "Fluch der Kassandra" als VR-Spektakel geöffnet. Jeden Freitag und Samstag öffnet auch die exklusive Mystery Experience "Eden Manor".

Zudem warten die VIP-Experience "Fear Inc." und die Club Location "The Forbidden".

Nachtgespenster und Vampire aufgepasst: Am 31. Oktober steigt wieder Deutschlands größte Halloween-Party. Von 20 bis 2 Uhr heizen groovige Live-Musik und erstklassige SWR3-DJs den Tanzwütigen im Confertainment-Center des Europa- Park ein.

Rutschenspaß und Ruheoasen

In der Wasserwelt Rulantica dürfen sich die Besucher ebenfalls auf besondere Halloween-Überraschungen und lustige Halloween-Dekoration freuen. Neu in diesem Jahr ist der beheizte "Svømmepøl" mit riesiger Wasserfläche und zahlreichen nordisch-mystischen Details. Abends heizen die Rulantica Vibes in der Swim-up Bar im "Frigg Tempel" mit DJ Beats so richtig ein. Für eine Stärkung zwischendurch sorgen herbstliche Leckereien. Entspannen können die Besucher im Sauna- und Wohlfühlbereich "Hyggedal". Eine aufregende Reise für die Sinne erleben die Gäste der kulinarischen Weltneuheit Eatrenalin. Das Fine Dining Restaurant begeistert mit seinem Zusammenspiel aus hochwertiger Spitzenküche und visuellen, akustischen sowie haptischen Erfahrungen. Zusätzlich wird an ausgewählten Terminen die "Eatrenalin Late Night" geboten.

Besonderes für Herbst und Winter

Nach einem Tag voller unvergesslicher Momente bieten die sechs parkeigenen, herbstlich dekorierten Hotels die perfekte Möglichkeit, den Tag entspannt ausklingen zu lassen.

Zudem warten in der abenteuerlichen Silver Lake City Western Houses, Camping und Caravaning sowie zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Lebkuchen oder Kürbissuppe? Buntes Herbstlaub oder doch lieber Christbaumkugeln? Zu HalloWinter vom 3. bis 28. November gibt es auf diese Frage nur eine Antwort: Beides! Und am 29. November startet dann die Winter­saison.

Aktuelle Informationen:

www.europapark.de

Gewinnspiel

Die RNZ verlost einen Gutschein für zwei Übernachtungen für vier Personen im 4-Sterne-Erlebnis-Hotel inklusive Frühstück und Eintritt an drei Tagen in den Europapark sowie 5x4 Eintrittskarten für den Europapark.

Wer gewinnen möchte, schickt eine Postkarte mit dem Kennwort "Europa-Park" sowie Name, Adresse und Telefonnummer an: Rhein-Neckar-Zeitung GmbH, z. H. Roland Scharschmidt, Hans-Bunte-Straße 18, 69123 Heidelberg.

Einsendeschluss ist Freitag, der 1. Oktober 2025.