Eppingen. (zg) Mit dem Kauf des ersten Gerüstmaterials im April 1994 begann die Firmengeschichte der MD Diehlmann GmbH. Aus kleinen Anfängen wuchs in den vergangenen 30 Jahren ein mittelständiges Unternehmen. "Wir sind nun bereit, den Schritt zu gehen, die Firmengeschichte an die nächste Generation weiterzugeben", erklärt Geschäftsführer Michael Diehlmann, der gemeinsam mit Gattin Carmen das Unternehmen aufgebaut hat. "Wir sind froh, dass unsere Kinder Melina und Maik in unsere Fußstapfen treten und die Firma weiterführen werden. Aus diesem Grund haben wir erneut hohe Investitionen getätigt, um unseren Kunden auch in Zukunft kompetent, kostentreu und termingerecht zur Seite stehen zu können."

Melina, wie ihr Bruder Maik am 11. August 1999 geboren, absolvierte nach der Mittleren Reife an der Eppinger Selma-Rosenfeld-Realschule eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement, schloss eine Fortbildung zur Wirtschaftsfachwirtin erfolgreich ab und erwarb den Ausbilderschein, so dass der Betrieb auch künftig jungen Schulabgängern die Möglichkeit geben wird, eine Ausbildung im Bereich Büromanagement zu absolvieren. Im Betrieb kümmert sie sich um die Großkunden. "Mein Bruder und ich arbeiten projektbezogen, jeder hat sein Aufgabengebiet", erklärt die 24-jährige, die auch die social Media-Kanäle, wie Facebook und Instagram, betreut. "Aktuell sind wir dabei, unsere Homepage zu überarbeiten und handytauglich zu machen."

Gemeinsam arbeiten die Geschwister daran, "eine Lösung für eine digitale Schnittstelle zwischen Büro und den Mitarbeitern vor Ort auf den Baustellen zu finden. Wir möchten die Baustellenplanung übersichtlicher gestalten und im Sinne der Nachhaltigkeit mehr auf digitale Lösungen setzen und Papier einsparen." Neuerungen, "die die jüngste Generation leichter umsetzen kann, denn sie sind mit Computern großgeworden und können hier im Betrieb ihr schulisches Wissen einbringen", weiß Michael Diehlmann.

Wie Melina schloss auch Maik die Selma-Rosenfeld-Realschule mit der Mittleren Reife ab. Danach entschied er sich für eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann. Nachdem er anschließend daran ins Familienunternehmen eintrat, erlernte Maik den Beruf des Gerüstbauers von der Pike auf und legte Ende 2023 die Prüfung zum Gerüstbaumeister erfolgreich ab. Im Unternehmen kümmert sich Maik um den Bereich der Fassadengerüste, "doch meine Schwester und ich arbeiten überlappend und unterstützen uns gegenseitig."

Den Geschwistern gefällt die Zusammenarbeit im familieneigenen Unternehmen. "Ich habe es mir anfangs schlimmer vorgestellt", gibt Maik ehrlich zu, "aber es läuft sehr gut, wir verstehen uns besser als vorher." Dazu trägt auch der tägliche Jour-Fix am elterlichen Esstisch bei. "Wir legen uns unsere Termine so, dass wir alle gemeinsam mit den Eltern essen können", berichtet Maik von einer Tradition, die durch Mutter Carmen begründet worden ist.

Gemeinsam mit seiner Schwester erhielt Maik zum 1. Januar 2024 Prokura. "Es war kein leichter Prozess, einen Teil der Verantwortung an unsere Kinder abzugeben", gesteht Michael Diehlmann. "Es gab schon Ängste, das Unternehmen aus der Hand zu geben, doch Melina und Maik haben bewiesen, dass sie bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen und genießen unser vollstes Vertrauen", erklärt Michael Diehlmann, der dem Unternehmen als Geschäftsführer erhalten bleiben wird, stolz. Gattin Carmen wird die ersten Schritte der nachfolgenden Generation ebenfalls begleiten und ihr beratend zur Seite stehen.

MD Diehlmann GmbH

Im Täle 9, 75031 Eppingen

Tel.: 07262/2078780

E-Mail: info@diehlmann-geruestbau.de

Sie finden uns auch auf Facebook und Instagram