seg. Wie im Urlaub fühlen sich die Gäste auf der Sommer-Terrasse von "Ciao HELLAS" bei der "Burgfreiheit", direkt oberhalb des Heidelberger Schlosses gelegen. Modern-mediterran muten die verschiedenen Bereiche – überdacht mit Lounge, untere und obere Terrasse – für rund 200 Gäste an. Mediterrane Pflanzen, bunte Blumenkästen, ein kleiner Kräutergarten, Holztische oder Tische mit Mosaik sowie Holz- und Metallstühle unterstreichen das südliche Ambiente in einem angenehmen Farbspiel. Zudem spenden alte, mächtige Bäume Schatten. "Unsere Terrasse ist der schönste und kühlste Ort Heidelbergs bei hochsommerlichen Temperaturen, denn wir liegen mitten im Grünen", betonen Geschäftsführerin Christina Voulgaris und Pedro Lici, der unter anderem für das Musikprogramm an den Samstagen zuständig ist. An diesen werden die Gäste mit Folkrock, Latin, Akkordeonspieler, deutscher, griechischer oder italienischer Musik sowie einer speziellen Speisekarte verwöhnt, die das "Urlaubs-Feeling" verstärken. Die Live-Events werden stets aktuell auf Facebook und Instagram veröffentlicht. Außerdem gibt es an diesen Abenden besondere Speisen vom Grill.

Beliebt ist auch die Outdoor-Küche mit Pizza-Ofen, in der frisch gekocht wird, so dass den Gästen schon bei der Zubereitung der Duft von selbst gemachten Speisen, gebratenem Gemüse und Kräutern in die Nase steigt und besonderes Flair verbreitet. Durch die offene Küche sind die Wege für die Mitarbeiter:innen kurz. Diese nehmen sich gerne zwischendurch Zeit für ein Gespräch mit den Gästen. Die freundliche Atmosphäre sowie, dass viel Zeit, Liebe und Leidenschaft in den Speisen steckt, mit denen die Gäste verwöhnt werden, kommt sehr gut an, betont Voulgaris: "Auch gefällt, dass wir vieles selbst herstellen und alles frisch zubereiten." Die Gäste können sich hier eine Auszeit gönnen und in Ruhe verwöhnen lassen.

Geöffnet ist die Terrasse täglich ab 12 Uhr (die Öffnungszeiten sind auch unter Google Ciao HELLAS zu finden).

Ciao HELLAS in der Burgfreiheit

Neue Schloßstraße 52

69117 Heidelberg

Tel. 06221 - 180027

dieburgfreiheit@gmail.com