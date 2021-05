Bielefeld. (dpa) Arminia Bielefeld hat die fast sichere Rettung im Kampf gegen den direkten Wieder-Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verpasst. Durch das 1:1 (1:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim sprang das Team von Trainer Frank Kramer am vorletzten Spieltag zwar auf einen Nicht-Abstiegsplatz, muss aber weiter zittern. Trotz einer überlegen geführten Partie reichte es am Samstag nur zum Ausgleichstor von Andreas Voglsammer (23. Minute). Goalgetter Andrej Kramaric (5.) hatte Hoffenheim zuvor früh in Führung geschossen.

Vor dem letzten Spieltag liegt Bielefeld nun mit 32 Zählern einen Punkt vor Werder Bremen und zwei Punkte vor dem 1. FC Köln auf Rang 15. Mit einem Sieg beim VfB Stuttgart können die Ostwestfalen den Klassenverbleib am kommenden Samstag aus eigener Kraft schaffen. Dieser wäre ihnen bei einem Sieg gegen Hoffenheim nur theoretisch noch zu nehmen gewesen. Für die TSG als Elften geht es gegen Hertha BSC dann um nichts mehr.

Hunderte Arminen-Fans hatten den DSC auf das wichtige Duell eingeschworen und an der Schüco-Arena empfangen. "Man hat beim Herfahren gesehen, was das allen bedeutet. Das spornt uns natürlich umso mehr an", hatte Kramer vor dem Spiel bei Sky gesagt. Auch während der Partie hallten immer wieder "Arminia, Arminia"-Rufe aus dem angrenzenden Wohngebiet ins Stadion hinein.

Dies schien die Bielefelder anzuspornen. Die Gastgeber kämpften, begannen engagiert und machten das Spiel, liefen aber früh in einen Konter. TSG-Torjäger Kramaric staubte nach Vorarbeit von Sargis Adamyan erfolgreich zu seinem 19. Treffer ab. Der erstmals als Kapitän für die Kraichgauer aufgelaufene Kroate ist damit der erste Spieler in der Bundesliga-Historie Hoffenheims, dem so viele Tore in einer Saison gelangen. Für den 29-Jährigen war es zudem das fünfte Tor aus den vergangenen vier Spielen.

Die ersatzgeschwächten Gäste - Trainer Sebastian Hoeneß fehlten neun Spieler - wurden aber sogleich wieder in die Defensive gedrängt. Voglsammer glich wenig später durch einen wunderschön direkt verwandelten Freistoß verdient aus. Philipp Pentke im TSG-Tor war dabei chancenlos. Der 36-Jährige vertrat den verletzten Stammkeeper Oliver Baumann.

Im dann einsetzenden heftigen Regen verlief das Spiel bis zur Pause kampfbetont und ausgeglichen. Zur Halbzeit kam die Sonne wieder raus und damit auch die Spielstruktur zurück. Bielefeld drückte auf die Führung, hatte aber mehrfach Pech oder scheiterte am nun glänzend reagierenden Pentke. Die größte Möglichkeit vergab Voglsammer, der eine verunglückte Rückgabe von Kevin Akpoguma erreichte, aber völlig frei zu unplatziert abschloss (49.).

Teilweise leisteten sich die Hoffenheimer nun aber auch katastrophale Abwehrfehler - etwa als Florian Grillitsch und Stefan Posch nur halbherzig gegen Fabian Klos verteidigten, Pentke dessen Kopfstoß aber erneut glänzend parierte (64.). Die mangelnde Chancenverwertung rächte sich beinahe, doch Arminen-Schlussmann Stefan Ortega reagierte bei der ersten Hoffenheimer Chance im zweiten Durchgang gegen Kramaric ebenfalls sensationell (75.). In der Schlussphase wurde die Partie schließlich noch etwas wild, Entscheidendes geschah aber nicht mehr.

Und so gingen die anderen Partien aus:

Werder Bremen hat im Abstiegskampf der Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert, der FC Augsburg, Hertha BSC und der FSV Mainz 05 sind gerettet. Augsburg entschied am Samstag am 33. Spieltag das Keller-Duell gegen Werder Bremen mit 2:0 (0:0) für sich, Hertha BSC reichte ein 0:0 gegen den 1. FC Köln. Die Rheinländer als 17. mit 30 Punkten müssen vor dem 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ebenso noch zittern wie der 16. Bremen (31) und der 15. Arminia Bielefeld.

Beim 2:2 (1:1) von Meister FC Bayern beim SC Freiburg erzielte Torjäger Robert Lewandowski sein 40. Saisontor und egalisierte damit den Bundesliga-Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72. Im Kampf um die Königsklasse musste Eintracht Frankfurt beim 3:4 (1:1) beim schon abgestiegenen FC Schalke den nächsten Dämpfer hinnehmen.

Bayer Leverkusen hat nach einem 1:1 (1:0) gegen Union Berlin als Sechster die Europa-League-Teilnahme sicher. Borussia Mönchengladbach kassierte eine 1:2 (1:0)-Niederlage gegen den VfB Stuttgart und kämpft mit nun 46 Zählern als Achter mit Union (7. Platz/47 Punkte), Stuttgart (9./45) und Freiburg (10./45) am 34. Spieltag noch um Platz sieben und damit die Teilnahme an den Playoffs zur Conference League.

Für die Augsburger begann das Keller-Duell gegen Bremen mit einem frühen Schock. Ruben Vargas sah nach einer Notbremse die Rote Karte (13.). In Unterzahl blieben die Gastgeber aber nur 36 Minuten, dann sah Werders Christian Groß Gelb-Rot (49.). Rani Khedira erzielte das wichtige 1:0 (57.), Daniel Caligiuri machte den Sieg spät perfekt (90./Foulelfmeter). In Berlin genügte der Hertha das torlose Remis zum Klassenverbleib, die Kölner müssen als 17. weiter zittern.

In Freiburg dauerte es nur 26. Minuten, ehe Lewandowski den Rekord von Müller egalisierte. Der Pole verwandelte einen Foulelfmeter und wurde von seinen Mitspielern und dem Trainerteam mit einem Spalier gefeiert. Den Gastgebern gelang durch Manuel Gulde der schnelle Ausgleich (29.). Auf Leroy Sanés Treffer zum 2:1 (53.) antworteten die Gastgeber noch mit dem 2:2 durch Christian Günter (81).

Frankfurt blieb zum dritten Mal in Serie sieglos. Klaas Jan Huntelaar brachte Schalke per Nachschuss nach einem Foulelfmeter in Führung (15.). Stürmer André Silva (29.) und Evan Ndicka (51.) drehten die Partie, ehe Youngster Blendi Indrizi (52.), Florian Flick (60.) und Matthew Hoppe (64.) für Schalke zurückschlugen. Das 3:4 durch erneut Silva (72.) änderte nichts mehr. Im Kampf um die Champions League muss die Eintracht als Fünfter am Sonntag auf das Duell von Borussia Dortmund in Mainz und die Partie Leipzig gegen Wolfsburg schauen.

Youngster Florian Wirtz schoss Leverkusen gegen Union in Führung (26.), der Bayer-Leihgabe Joel Pohjanpalo gelang das 1:1 (72.). In Gladbach erzielte Kapitän Lars Stindl die Führung (45.), ehe der VfB durch Wataru Endo (72.) und Sasa Kalajdzic (78.) die Partie drehte.