Von Nikolas Beck

Sinsheim. Es hatte ein bisschen was von einer netten Verabredung im Mai, einem Bundesliga-Kehraus in aller Freundschaft. Die Hertha hatte den Ligaverbleib schon in der Vorwoche gefeiert. Und für die TSG Hoffenheim ging es im Tabellenmittelfeld schon länger um nicht mehr ganz so viel. So blieb am Samstagnachmittag Zeit für allerlei Nettigkeiten. Etwa für eine Ehrung des Ex-Weltmeisters Sami Khedira (Foto: APF), der zwar nie in Hoffenheim gespielt hat, aber vor seiner letzten Partie als Profi trotzdem ein TSG-Trikot überreicht bekam. Eine schöne Geste, die vor einem Saisonabschluss mit höherer sportlicher Brisanz kaum vorstellbar gewesen wäre.

"Hoffe" und Berlin spielten vor 100 Zuschauern – die TSG hatte das erlaubte Kontingent an Vereinsmitarbeiter vergeben – ansehnlichen Fußball, ohne einander weh zu tun. In ihren neuen Heimtrikots hatte 1899 zunächst die besseren Gelegenheiten, doch Adamyan (9. Minute), Bebou (10.) und Kaderabek (30.) blieben ohne Abschlussglück. Auf der Gegenseite köpfte Darida die Hauptstädter kurz vor der Pause in Front (43.). "Sinnbildlich für die ganze Saison" fand TSG-Trainer Sebastian Hoeneß den Spielverlauf: "Die erste Halbzeit war ordentlich, aber wir geraten aus dem Nichts in Rückstand." Stolz habe den 39-Jährigen dann aber mal wieder die zweite Hälfte gemacht, in der Adamyan kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich erzielte (49.). "In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, was uns auch begleitet hat", so Hoeneß: "Die Mannschaft wollte gewinnen – obwohl es um nichts mehr ging."

Eine Viertelstunde vor Schluss wurde es emotional. Als Herthas Ersatzspieler sich in Juve-, Real- und Stuttgart-Trikots an der Seitenlinie versammelten, bahnte sich das Ende einer großen Karriere an: Sami Khediras Auswechslung wurde zelebriert. Und der 34-Jährige, zu Tränen gerührt, nahm sich alle Zeit der Welt, Glückwünsche von Mitspielern und Hoffenheimer Rivalen entgegenzunehmen.

"Ich bin sehr froh, dass mir mein Körper den Einsatz erlaubt hat", sagte der 77-fache Nationalspieler hinterher. Obwohl er erst im Winter nach Berlin gekommen war und wenig gespielt hatte, durfte er die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen. Ein Angebot von Hertha-Trainer Dardai, als Stand-by-Profi noch ein Jahr dranzuhängen, habe er dankend abgelehnt. In irgendeiner Form werde er aber gewiss in den Profifußball zurückkehren.

Beinahe wäre die 74. Minute der Höhepunkt eines schiedlich-friedlichen Remis gewesen.

Dann schlug Andrej Kramaric zu.

Wieder einmal war es der Kroate, der in der Nachspielzeit zum 2:1 für die TSG einschob. Es war sein 20. Saisontor, das der 29-jährige Rekordschütze mit seinen Mitspielern feierte wie einen Titelgewinn. Nicht wenige Beobachter beschlich das Gefühl, dass dieser 22. Mai nicht nur für Khedira ein Abschied gewesen sein könnte.

"Momentan kann ich nichts Konkretes sagen. Wir werden sehen, was nach der EM passieren wird", hielt sich Kramaric, dessen Vertrag nach der kommenden Spielzeit ausläuft, bedeckt. Hoffenheims Manager Alexander Rosen glaubt nach wie vor an einen Verbleib des Vizeweltmeisters von 2018. "Ich bin tatsächlich sehr zuversichtlich, dass wir ihn auch nächstes Saison hier sehen werden", sagte Rosen und verwies auf die schwierige Lage auf dem Transfermarkt und den großen sportlichen Wert des Stürmers für die Kraichgauer. Rosen könne sich daher sogar vorstellen, ohne Verlängerung mit Kramaric in dessen letztes Vertragsjahr zu gehen. Selbst wenn man ihn anschließend ablösefrei verlieren könnte: "Man muss nicht jeden Spieler zu Geld machen." Der Sportchef glaubt ohnehin, dass die TSG für Kramaric der ideale Klub ist. "Andrej ist kein Backup-Spieler, er braucht dieses Vertrauen, dieses Standing."

Die neue Bundesliga-Saison beginnt am Wochenende vom 13. bis 15. August – ob’s für "Hoffe" noch eine Verabredung mit Andrej Kramaric ist?

Update: Montag, 24. Mai 2021, 19.35 Uhr

