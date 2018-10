Sinsheim. (pami) Die Länderspielpause verbrachte die TSG 1899 Hoffenheim nach dem 1:2 gegen Frankfurt auf Rang 13 der Tabelle und damit in ungewohnten Gefilden. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es gegen den 1. FC Nürnberg darum, wieder Anschluss an die Obere Tabellenhälfte herzustellen. Julian Nagelsmann möchte im Auswärtsspiel gegen den Tabellennachbarn seinen Mut wiederfinden, wie er auf der Pressekonferenz betonte, und den rund 800 mitreisenden Hoffenheimern eine gute Leistung der eigenen Mannschaft präsentieren.

Für Kurzentschlossene gibt es noch Steh- und Sitzplatzkarten an der Nürnberger Arena zu erwerben. Die Gästekasse öffnet zwei Stunden vor Spielbeginn. Zur Anreise empfiehlt sich ein Blick auf die Hoffenheimer Website. Dort sind alle relevanten Informationen gebündelt zu finden. Beachten Sie bei der Anreise über die A6 die Dauerbaustelle rund um Sinsheim.

Wer den Weg nach Franken nicht auf sich nehmen möchte, kann das Spiel beim Pay-TV Sender Sky verfolgen. Ab 14 Uhr führt Esther Sedlaczek gemeinsam mit den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund durch das Programm. Das Spiel wird kommentiert von Roland Evers, in der Konferenz ist Klaus Veltmann am Mikrofon. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr.

Kurz nach Abpfiff bekommen Sie auf rnz.de wie immer den Spielbericht geliefert. Auch die wichtigsten Stimmen zum Gastspiel beim FCN liefern wir zeitnah nach. Eine ausführliche Analyse finden Sie am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper. Vor Ort ist unser Reporter Nikolas Beck.