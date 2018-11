Zuzenhausen. (pami) Viele Möglichkeiten für den ersten Sieg in der Champions-League bleiben der TSG 1899 Hoffenheim nicht mehr. Schachtar Donezk und Manchester City heißen die letzen beiden Gegner der Kraichgauer in der Königsklasse. Am Dienstag soll gegen die Ukrainer mit einem Erfolg der dritte Tabellenplatz in Gruppe G und damit die Qualifikation für die Europa-League gesichert werden. Im Gegensatz zum 3:3 bei Hertha BSC Berlin muss hierzu die eigene Defensive deutlich verbessert werden.

Für die Partie am Dienstag (21 Uhr) sind laut der TSG noch einige wenige Restkarten im freien Verkauf verfügbar. Diese könnten aber bald vergriffen sein. Für eine sorgenfreie Anreise zum womöglich letzten Champions-League-Heimspiel in diser Saison empfiehlt sich ein Blick auf die Website der TSG. Dort sind alle relevanten Informationen zur Anfahrt an die Arena aufgelistet.

Umfrage Saison-Umfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 7.55% Platz 2 bis 4 36.72% Platz 5 bis 7 27.08% Platz 8 bis 11 14.84% Platz 12 bis 15 3.65% Platz 16 bis 18 10.16%

Wer das Spiel bei winterlichen Temperaturen lieber vom heimischen Sofa aus verfolgen möchte, kann dies beim Streaminng-Dienst DAZN. Dort meldet sich Moderator Tobi Wahnschaffe ab 20.45 live aus dem Stadion, das Spiel wird anschließend kommentiert von Marco Hagemann und Jonas Hummels. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt Sky Sports News ab 00.00 Uhr.

Den Spielbericht zum Aufeinandertreffen mit Donezk gibt es wie gewohnt direkt nach dem Abpfiff bei rnz.de. Auch die wichtigsten Stimmen finden Sie hier zeitnah. Eine ausführliche Analyse des Hoffenheimer Auftritts steht am Mittwoch in der Printausgabe - oder im E-Paper. Für uns im Stadion sind Joachim Klähn und Achim Wittich.