Zuzenhausen. (pami) Auch wenn Pavel Kaderabek in letzter Minute den Ausgleich erzielen konnte, insgesamt war es ein enttäuschender Auftritt der TSG 1899 Hoffenheim bei Olympique Lyon. Nach dem 2:2 (0:2) gegen die Franzosen hat man ein Überwintern in der Königsklasse nicht mehr in der eigenen Hand. Bereits am Samstag (15.30 Uhr) geht es für die Kraichgauer weiter, der FC Augsburg wartet in der Bundesliga.

Für die Partie gegen die Fuggerstädter gibt es noch Tickets im Onlineshop der TSG und auch am Stadion. Für eine entspannte Anreise lohnt sich ebenfalls ein Blick auf die Website der Hoffenheimer. Dort sind alle relevanten Informationen für die Anreise mit dem eigenen PKW oder den öffentlichen Verkehrsmitteln aufgelistet.

Umfrage Saison-Umfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 7.55% Platz 2 bis 4 36.72% Platz 5 bis 7 27.08% Platz 8 bis 11 14.84% Platz 12 bis 15 3.65% Platz 16 bis 18 10.16%

Auch auf dem heimischen Sofa kann man die Partie der TSG verfolgen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt live aus der Arena. Ab 14 Uhr liefert Esther Sedlaczek gemeinsam mit den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund die Vorberichte zu allen Spielen. Klaus Veltmann kommentiert anschließend, in der Konferenz ist Martin Groß am Mikrofon. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr.

Die Zeit bis dahin überbrücken Sie am besten mit unserem Spielbericht, der wie immer direkt nach Abpfiff auf rnz.de verfügbar ist. Wie gewohnt finden Sie an gleicher Stelle zeitnah auch die wichtigsten Stimmen zur Partie. Eine ausführliche Analyse gibt es am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper. Unser Reporter vor Ort ist Joachim Klähn.