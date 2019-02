Sinsheim. (pami) Nach dem fulminanten 3:3 gegen Borussia Dortmund geht es für die TSG Hoffenheim nun gegen Hannover 96 um drei Punkte. Im Aufeinandertreffen mit dem Tabellen-Vorletzten hofft Trainer Julian Nagelsmann auf einen moralischen Schub aus der Aufholjagd gegen den BVB. Mit Florian Grillitsch (Gelbsperre), Benjamin Hübner und Ermin Bicakcic (beide verletzt) muss der Hoffenheimer Übungsleiter allerdings auf zwei Stammkräfte verzichten.

Für das Spiel gegen die Hannoveraner sind noch Tickets in verschiedenen Preiskategorien verfügbar. Bis zum Anpfiff können noch Karten über das Online-Portal der TSG erworben werden, die Tageskassen am Stadion öffnen ab 12.30 Uhr. Für eine entspannte Anreise an die Arena empfiehlt sich ebenfalls ein Blick auf die Hoffenheimer Website. Dort sind alle relevanten Informationen, sowie die Abfahrtszeiten für die Züge aufgelistet.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel gegen Hannover live als Einzelspiel oder in der Konferenz. Ab 14.00 meldet sich Jessica Libbertz gemeinsam mit den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund zu den Vorberichten. Das Spiel wird kommentiert von Roland Evers, in der Konferenz ist Florian Schmidt-Sommerfeld am Mikrofon. Die ersten Bilder im Free-TV sind in der Sportschau der ARD ab 18.30 zu sehen.

Direkt nach dem Abpfiff lohnt sich außerdem ein Blick auf rnz.de. Dort finden Sie den Spielbericht zum hoffentlich erfolgreichen Hoffenheimer Auftritt. Auch die wichtigsten Stimmen aus dem Stadion, gesammelt von unserem Reporter Achim Wittich, liefern wir im Laufe des Abends an gleicher Stelle nach. Eine ausführliche Analyse des Spiels lesen Sie am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper.