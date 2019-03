Zuzenhausen. (pami) Langsam wird es heiß in der Bundesliga. Bei noch zehn ausstehenden Partien sollten Ausrutscher möglichst vermieden werden. Dies gilt für die TSG 1899 Hoffenheim insbesondere am Samstag, wenn die Kraichgauer auf die Frankfurter Eintracht treffen - einen direkten Konkurrenten um die begehrten internationalen Ränge. Personell sieht die Lage für die TSG allerdings nicht optimal aus, gleich acht Spieler fallen für das Duell mit den Hessen aus. Julian Nagelsmann will das allerdings nicht als Ausrede gelten lassen. "Selbst, wenn wir mit vier Mann antreten würden, würden wir gewinnen wollen."

Umfrage Saisonumfrage Wo landet die TSG 1899 Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison 2018/2019? Platz 1 Platz 2 bis 4 Platz 5 bis 7 Platz 8 bis 11 Platz 12 bis 15 Platz 16 bis 18

Für das Spiel in Frankfurt sind noch Steh- und Sitzplatzkarten erhältlich. Der Vorverkauf ist zwar beendet, die Gästekasse am Stadion öffnet aber drei Stunden vor Spielbeginn. Alle Fans, die sich Richtung Norden aufmachen, sollten vorab einen Blick auf die Website der TSG werfen. Dort sind alle relevanten Informationen für einen entspannten Stadionbesuch aufgelistet. Der Fanverband Supporters Hoffenheim organisiert einen Sonderzug zum Spiel. Dieser fährt um 11.32 Uhr von Sinsheim über Neckargemünd (11.46 Uhr) und Heidelberg (12.00 Uhr) nach Frankfurt. Die Rückfahrt ist um 18.48 Uhr ab Frankfurt Main/Stadion. Für den Zug ist der Kauf eines Sondertickets erforderlich.

Wer den Weg nach Frankfurt nicht auf sich nehmen möchte, kann das Spiel natürlich auch im Fernsehen verfolgen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live als Einzelspiel oder in der Konferenz. Ab 14 Uhr meldet sich Jessica Libbertz gemeinsam mit den Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund zu den Vorberichten. Das Spiel wird ab 15.30 Uhr kommentiert von Marcus Lindemann, in der Konferenz ist Martin Groß am Mikrofon. Die ersten Bilder im Free-TV zeigt die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr.

Auf rnz.de finden Sie direkt nach Abpfiff den Spielbericht zur Partie. Auch die wichtigsten Stimmen zum Spiel gibt es zeitnah an gleicher Stelle. Eine ausführliche Analyse zum Spiel steht am Montag in der Printausgabe - oder im E-Paper. Für uns im Stadion sind die Reporter Joachim Klähn und Achim Wittich.