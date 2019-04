Sinsheim-Hoffenheim. (red) Während die U19 der TSG 1899 Hoffenheim in Nyon/Schweiz beim Final Four der Youth League am Start ist, kämpft die U17 im Heimspiel am Samstag gegen die Stuttgarter Kickers (12 Uhr/Akademie-Arena Zuzenhausen) um ihre letzte Titelchance in der Bundesliga Süd/Südwest.

Die Elf von Trainer Danny Galm muss in den drei verbleibenden Partien einen Sechs-Punkte-Rückstand auf den FC Bayern München aufholen und darf sich daher keinen Ausrutscher erlauben. "Natürlich glauben wir dran, solange es mathematisch noch möglich ist", erklärt Galm, der mit seiner Mannschaft aber auf fremde Hilfe angewiesen ist.

Die Bayern müssten zwei ihrer ausstehenden drei Begegnungen verlieren oder eines verlieren und zwei Mal Unentschieden spielen. Beim Hoffenheimer Restprogramm von "einfach" zu sprechen, verbietet sich angesichts zwei Niederlagen gegen Teams aus dem Tabellenkeller im Laufe dieser Saison.

Für die U16 von Trainer Kai Herdling geht es am Samstag darum, beim abstiegsbedrohten Bahlinger SC wieder auf einen Oberliga-Treppchenplatz zurückzukehren, den sie nach der 0:2-Niederlage beim VfB Stutt-gart abgeben musste. Die U15 pausiert in der Liga - und tritt am Mittwoch, 1. Mai, im Viertelfinale des badischen Pokals beim SV Waldhof Mannheim an.

Das Team von Chefcoach Wolfgang Heller ist Titelverteidiger in diesem Wettbewerb und will dem Vorjahresfinalgegner Karlsruher SC (3:0 gegen SV Sandhausen) ins Halbfinale folgen. Der SVW kämpft derzeit in der Oberliga mit dem SSV Reutlingen um den Regionalliga-Aufstieg.