Zuzenhausen. (awi) Schon am zweiten Spieltag der neuen Saison feiert Sebastian Hoeneß ein Wiedersehen mit seinem alten Verein. Der Trainer der TSG Hoffenheim empfängt am Sonntag (15.30 Uhr/live auf Sky) den europäischen Supercup-Gewinner FC Bayern München und will sich gegen den übermächtig erscheinenden Gegner keineswegs von vorneherein geschlagen geben. "Wir müssen leidensfähig sein und wollen Nadelstiche setzen", sagt Hoeneß, der bei seinem Bundesliga-Debüt vor eine Woche einen 3:2-Sieg beim 1. FC Köln bejubeln durfte.

Ob der beim Auftakt fehlende Kapitän Benjamin Hübner sowie Robert Skov und Florian Grillitsch wieder mit dabei sein werden, ließ der "Hoffe"-Coach am Freitag noch offen. Hübner hatte allerdings in dieser Woche noch kein Mannschaftstraining absolviert.