Zuzenhausen. (awi) Ohne die Innenverteidiger Benjamin Hübner (Kapselverletzung) und Ermin Bicakcic (Wadenzerrung) sowie den gesperrten Mittelfeldspieler Florian Grillitsch tritt 1899 Hoffenheim am morgigen Freitag (15.30 Uhr/live auf Sky) gegen den Tabellenvorletzten Hannover 96 an.

Dafür kann TSG-Trainer Julian Nagelsmann mit dem Einsatz von Stürmer Joelinton, Kapitän Kevin Vogt und Dennis Geiger, der nach seiner Einwechslung in Dortmund für viel frischen Wind sorgte, planen. Die Niedersachsen konnten zuletzt beim 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg im zweiten Spiel den ersten Sieg unter ihrem neuen Coach Thomas Doll feiern. "Der Zeitpunkt ist mir relativ egal. Wir sind gut präpariert und vorbereitet", machte sich Nagelsmann am Donnerstag auf der Pressekonferenz in Zuzenhausen wenig Gedanken über den Wechsel auf der Trainerbank des kommenden Gegners.

Natürlich sei die Aufholjagd beim BVB "gut fürs Selbstvertrauen gewesen", so Nagelsmann. Ein Erfolg gegen den Abstiegskandidaten ist auch deshalb wichtig, weil für die Kraichgauer anschließend in Leipzig und Frankfurt gleich zwei schwere Auswärtsaufgaben hintereinander auf dem Spielplan stehen.