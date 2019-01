Freiburg. (pami/nb) Mit viel Kampf und Leidenschaft, aber auch einer starken Leistung brachte die TSG Hoffenheim am Samstag den 4:2 (1:1)-Erfolg gegen den SC Freiburg ins Ziel. Die Kraichgauer klopfen mit dem Erfolg wieder an die Türe nach Europa und äußerten sich wohl auch deshalb gegenüber unserem Reporter vor Ort zufrieden. Die Stimmen zur Partie:

Julian Nagelsmann, Trainer 1899 Hoffenheim: "Wir sind sehr glücklich, dass wir heute gewonnen haben nach der langen Serie mit weniger Siegen. Es war ein sehr unterhaltsames Spiel, von beiden Seiten sehr intensiv geführt. In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut verteidigt, aber es mit dem Ball nicht so gut gemacht. Durch das Abstimmungsproblem haben wir dann Gott sei Dank die Führung erzielt. Bei den Standards hatten wir in der Verteidigung nicht den besten Tag, so wurde es immer wieder spannend. In der zweiten Hälfte haben wir nicht mehr ganz so gut und hoch verteidigt, waren dafür aber mit Ball sehr, sehr gut. Das dritte Tor war außergewöhnlich schön. Es hätte auch gut Unentschieden ausgehen können, aber wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir die drei Punkte mitnehmen dürfen."

Christian Streich, Trainer SC Freiburg: "Wir sind gut reingekommen, haben dann aber ein gefühltes Eigentor geschossen. Das war extrem bitter, Wahnsinnstor. Das haben wir weggesteckt, zweite Hälfte wieder gut ins Spiel gekommen und in einer eigentlich ungefährlichen Situation einen Elfmeter verursacht. Das ist dann in der Summe gegen einen Gegner wie Hoffenheim zu viel. Schade, aber wir haben einfach zu viele Fehler gemacht. Jetzt werden wir trotzdem wieder aufstehen und weitermachen."

Kerem Demirbay, 1899 Hoffenheim: "Über 90 Minuten waren wir die bessere Mannschaft und haben auch verdient gewonnen. Ich hatte nicht das Gefühl - auch beim 3:2, als das Stadion noch mal kam, es noch mal laut wurde -, dass uns Freiburg heute Punkte klauen wird. Daher großes Lob an die Mannschaft. Es fühlt sich gut an, wieder zu siegen. Wir sind gut genug, um nächstes Jahr wieder in der Europa League zu spielen. Das wird kein einfacher Weg, aber das sollte unser Ziel sein."

Oliver Baumann, 1899 Hoffenheim: "Die eine Phase beim Stand von 3:2 war eng, keine Frage. ich bin froh, dass ich da helfen konnte. Freiburg macht es bei den Standards überragend, aber zwei solche Gegentore in einem Spiel - das sollte besser werden. Heute war es wichtig, den Kampf anzunehmen. Aber wir hatten auch eine gute Mischung zwischen Kampf und Fußball spielen."