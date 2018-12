Bremen. (pami/awi) Zum fünften Mal in Folge musste sich die TSG Hoffenheim in der Bundesliga nur mit einem Punkt zufrieden geben. 1:1(1:0) endete das Gastspiel bei Werder Bremen, nach einer schwachen zweiten Halbzeit ein glücklicher Punkt für die Kraichgauer. Das ordneten auch die Hoffenheimer nach Abpfiff so ein.

Julian Nagelsmann, Trainer 1899 Hoffenheim: "Es ist ein glücklicher Punkt für uns. Bremen war die bessere Mannschaft. Die erste Halbzeit war noch ganz okay von uns. Sie war nicht gut, fällt aber noch in die Kategorie in Ordnung. Das Auffälligste in der zweiten Halbzeit war, dass wir sehr müde auf vielen Positionen waren."

Leonardo Bittencourt, 1899 Hoffenheim: "Wenn man das ganze Spiel betrachtet, nehmen wir den einen Punkt gerne mit. Wir werden gegen Mainz noch einmal ein Feuerwerk abliefern."

Nico Schulz, 1899 Hoffenheim: "Bremen hat nach der Pause viel Druck gemacht und wir haben keinen Zugriff mehr bekommen. Die Stimmung bei uns in der Kabine ist nicht gut, wenn wir nicht gewinnen."