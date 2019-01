Zuzenhausen. (nb) Am gestrigen Donnerstagvormittag hat sich die TSG 1899 Hoffenheim aus der kalten Heimat ins zumindest sonnige Spanien aufgemacht. Das Ziel: Murcia. Nach der Ankunft stand für das Team von Trainer Julian Nagelsmann eine Trainingseinheit auf dem Programm, ehe am heutigen Freitag in der Pinatar-Arena der Ernstfall gleich doppelt simuliert wird. Um 12 Uhr bestreitet die TSG ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden, drei Stunden später wird ein weiteres gegen St. Truidens Ligarivalen RSC Anderlecht angepfiffen. Für "Hoffe" sind es die einzigen beiden Testspiele der kurzen Wintervorbereitung, die mit dem Rückrundenauftakt am Freitag, 18. Januar, endet. Dann empfangen die Kraichgauer um 20.30 Uhr Rekordmeister Bayern München in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena.