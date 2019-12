Berlin. (pami/jog) Der 2:0-Auswärtserfolg der TSG 1899 Hoffenheim beim starken Aufsteiger Union Berlin am Dienstagabend war ein hartes Stück Arbeit. Nach Abpfiff der 90 Minuten traf unser Reporter vor Ort nach Abpfiff demnach auf glückliche Hoffenheimer. Die wichtigsten Stimmen zum Spiel.

Alfred Schreuder, Trainer 1899 Hoffenheim: "Wir sind natürlich glücklich mit dem Sieg. Ich bin sehr, sehr froh über die Art und Weise, wie wir das Spiel angenommen haben. Meine Jungs haben Charakter gezeigt. Ich glaube, dass wir es letzte Woche (Anm. der Red.: Gegen den FC Augsburg) mehr verdient gehabt hätten, zu gewinnen. Heute waren wir nicht besser."

Urs Fischer, Trainer Union Berlin: "Schlussendlich war der Erfolg der Hoffenheimer nicht unverdient, vielleicht ein bisschen glücklich. Unsere Leistung war gut, aber gut reicht in der Bundesliga nicht. Bei uns hat in so vielen Dingen etwas gefehlt. Hoffenheim hat in den entscheidenden Phasen zugeschlagen, und hatte auch das nötige Wettkampfglück. Wir müssen das akzeptieren und gegen Düsseldorf besser machen."

Ihlas Bebou, Hoffenheimer Torschütze: "Es war kein schönes Spiel, wir wollten freilich hier unbedingt gewinnen. Wir wussten, was hier auf uns zukommt und haben den Kampf angenommen. Als Stürmer wie ich lebt man immer von Toren oder Vorlagen. Man freut sich, wenn man trifft. Ich habe gemerkt, dass der Ball abgefälscht wird, ich denke nicht, dass er sonst reingegangen wäre."

Sebastian Rudy, Hoffenheimer Mittelfeldspieler: "Wir haben wirklich sehr stark verteidigt. Union hatte nur zwei richtige gute Möglichkeiten, eine davon hält Oli sehr gut. Wir gehen nun mit einem guten Gefühl in die Partie gegen Dortmund. Ein Sieg wäre natürlich das passende Geschenk zu Weihnachten."

Oliver Baumann, Hoffenheimer Torwart: "Das hat riesigen Spaß gemacht. Die Atmosphäre in der Alten Försterei ist schon etwas ganz Besonderes. Wir haben das alle, einschließlich der drei Einwechselspieler, einwandfrei hingekriegt."

Christopher Trimmel, Verteidiger Union Berlin: "Wir hätten uns mehr bewegen müssen, bei dem abgefälschten Ball von Bebou kam halt das Pech hinzu. Hoffenheimer war in einigen Szenen zwingender."

Florian Hübner, Hoffenheimer Verteidiger: "Es war ein Kampfspiel, der Platz war tief. Selbstverständlich ärgern wir uns über die Niederlage. Leider haben wir keinen kühlen Kopf bewahrt und wenig fußballerische Lösungen gefunden. Trotzdem war es bis jetzt eine super Hinrunde für Union. In Düsseldorf wird das nochmal ein Fight, das ist klar."

