Insgesamt 22 Gegentore musste Oliver Baumann im Verlauf der Hinrunde hinnehmen, der siebtbeste Wert der Bundesliga. Sieben Mal insgesamt gewann Baumann auch das Voting um den Spieler des Tages, in zahlreichen Partien rettete er der TSG die Punkte. Mit 39 Prozent aller Stimmen hat sich Baumann nun auch den Titel des "Spielers der Hinrunde" im RNZ-Voting gesichert. Der 27-Jährige hat sich mit seinen starken Leistungen in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gespielt. Andreas Köpke, Torwarttrainer der deutschen Elf, lobte den ehemaligen U21-Nationalspieler vor Jahresfrist und brachte ihn als dritten Torwart beim Team von Joachim Löw ins Gespräch. Baumanns starke Entwicklung ist auch Julian Nagelsmann nicht verborgen geblieben, im Kicker sagte er "Oli hat sich in den vergangenen beiden Jahren auf höchstem Niveau stabilisiert, macht kaum Fehler und gehört zu den besten deutschen Torhütern. Er hält auch immer wieder mal einen Unhaltbaren. Deshalb gehört er sicher zu den Keepern, die auch für die Nationalmannschaft infrage kommen."

Senkrechtstarter Dennis Geiger kam mit 30 Prozent aller Stimmen auf den zweiten Rang. Der gebürtige Mosbacher hat sich in dieser Saison in die erweiterte Stammelf gespielt, lieferte einige starke Partien ab und begeistert die Hoffenheimer Fans. Hinter Geiger holte sich Mark Uth, der beste TSG-Torschütze der Hinrunde, den dritten Platz.

Das Ergebnis in der Übersicht: