Zuzenhausen. (pami) Nach zahlreichen Neuverpflichtungen im Offensivbereich legt die TSG 1899 Hoffenheim nun offenbar auch in der Abwehr noch einmal nach. Laut Berichten der "Bild" soll Kasim Nuhu, 23-Jähriger Innenverteidiger aus Ghana, der TSG für die kommende Saison zugesagt haben. Auch eine Einigung mit Nuhus bisherigem Verein, den Young Boys Bern, soll offenbar kurz bevorstehen. Manager Alex Rosen soll es gelungen sein, den Preis für den 1,90 Meter großen Verteidiger auf rund acht Millionen Euro zu drücken.

Der dreimalige Nationalspieler bestätigte gegenüber "SportsworldGhana.com": "Ich habe Hoffenheim mein Wort gegeben, dass ich bereit bin, für sie in der kommenden Saison zu spielen!" Nach der Meisterschaft mit den Young Boys, für die Nuhi in der abgelaufenen Spielzeit 32 Partien bestritt, will er nun "ein neues Kapitel an anderer Stelle eröffnen. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Gebühren bei den Young Boys bezahlt habe, vor allem nachdem ich ihnen geholfen habe, die Super League zum ersten Mal seit 32 Jahren zu gewinnen." Dies geschieht wohl in Hoffenheim.