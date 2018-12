Sinsheim. (pami) Die Unentschieden-Serie der TSG Hoffenheim geht weiter. Im letzten Spiel des Jahres trennten sich die Kraichgauer mit 1:1 (1:1) von Mainz 05. Damit spielte die TSG nun das sechste Bundesligapiel in Folge nur Remis und überwintert auf Platz Sieben. Kerem Demirby brachte Hoffe nach elf Minuten in Führung, Jean-Philipp Mateta glich nur fünf Minuten später aus.

Mit einer im Vergleich zum 1:1 in Bremen auf sieben Positionen veränderten Startelf ging die TSG in das letzte Spiel des Jahres. Zehn Minuten brauchte die Partie, um an Fahrt aufzunehmen, dann sorgte Demirbay für den Startschuss. Nach einer flachen Flanke von Steven Zuber nahm der Offensivspieler den Ball im Strafraum klasse an, ließ Jean-Philippe Gbamin am Elfmeterpunkt stehen und vollendete trocken zur Hoffenheimer Führung (11.). Doch auch die Gäste aus Mainz trafen mit dem ersten Schuss aufs Tor. Nach einem Freistoss brachte Kevin Vogt den Ball mit dem Kopf nicht aus dem Strafraum. Im Gewühl kam Mateta zum Schuss und besorgte die schnelle Antwort für die 05er (16.).

Die beiden Tore brachten Schwung in die Partie, besonders die TSG kam in der Folge zu einigen Chancen. Joshua Brenets Schuss aus rund zwanzig Metern entschärfte der Mainzer Keeper Robin Zentner (20.). Eine Minute später kam Ishak Belfodil im Strafraum an den Ball, stocherte das Leder aber im Liegen am Mainzer Kasten vorbei. Auch Steven Zuber versuchte sein Glück, sein Schuss aus 25 Metern strich in der 28. Minute über die Latte. Auf der anderen Seite entschärfte Oliver Baumann einen Kopfball von Robin Quaison aus kurzer Distanz.

Die TSG drückte weiter auf das 2:1. Demirbay ließ im Strafraum einen Mainzer Verteidiger aussteigen, seinen Schuss kratzte Daniel Brosinski von der Linie (33.). Kurz darauf kam Benjamin Hübner nach einer Ecke zum Kopfball, traf aber nur den Außenpfosten. Zwei Minute vor der Pause hatten die Kraichgauer Glück, dass Mateta bei seinem Abschluss im Abseits stand. So blieb es trotz vieler guter Chancen beim 1:1.

Personell unverändert ging es in die zweite Halbzeit - vom Chancenspektakel der ersten 45 Minuten war allerdings erst einmal wenig zu sehen. Scheinbar hatten sich beide Trainer in der Kabine um mehr Ruhe und Kontrolle bemüht. Das Spiel plätscherte erst einmal vor sich hin, erst in der 65. Minute prüfte Demirbay mit einem Schuss vom Strafraum Zentner das erste Mal. Langsam begann die TSG den Druck Richtung Mainzer Tor wieder zu erhöhen. Belfodil traf nach einem Schuss von der rechten Seite nur den Pfosten, weil Zentner noch klären konnte (70.).

Die Kraichgauer waren in der Schlussphase weiter bemüht, die Unentschieden-Serie zu stoppen. Mit der Hereinnahme von Reiss Nelson wollte Julian Nagelsmann noch einmal neue Energie ins Spiel bringen - der TSG war die Müdigkeit jedoch anzumerken. In der 92. Minute brachte Vincenzo Grifo den Ball mit einem Schlenzer noch einmal aufs Mainzer Tor. Doch auch der italienische Nationalspieler hatte kein Glück - sein Ball prallte ebenfalls an den Pfosten. Wie so oft in der Hinrunde musste sich die TSG nach schlechter Chancenverwertung mit einem Punkt zufrieden geben.

So spielte die TSG:

Baumann, Posch, Vogt, Hübner, Brenet (73. Kaderabek), Demirbay, Grillitsch, Schulz (59. Szalai), Zuber (78. Nelson), Grifo, Belfodil