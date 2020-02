Stimmen aus München

> Alfred Schreuder, TSG-Trainer: "Nach der Führung hat uns etwas der Mut gefehlt. Man darf aber nicht vergessen, dass wir gegen eine europäische Topmannschaft gespielt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir es viel besser gemacht, dafür muss ich meine Mannschaft loben. Großes Kompliment, wie der FC Bayern wieder spielt die letzten Monate, das hat mit meinem Kollegen zu tun, der macht einen sehr, sehr guten Job."

> Hansi Flick, Bayern-Trainer: "Mit der ersten Hälfte war ich sehr zufrieden. Meine Mannschaft hat den Gegner nicht zum Zug kommen lassen. Hoffenheim hat aber eine gute Spielphilosophie. Alfred macht mit seiner Truppe einen hervorragenden Job."

> Ihlas Bebou, TSG-Stürmer: "Es war ein sehr schwieriges Spiel, die Gegentore fielen zu leicht. Dass es am Ende noch knapp wird, darauf sollten wir aufbauen."

> Havard Nordtveit, TSG-Mittelfeldspieler: "Wir haben Charakter gezeigt in der zweiten Hälfte und den Bayern noch einen großen Kampf geliefert. Wir können stolz darauf sein, drei Tore hier gemacht zu haben."

> Hasan Salihamidzic, Bayern-Sportdirektor: "Das darf nicht passieren, gerade gegen Gegner, die das noch besser ausnutzen. Darüber müssen wir reden, darüber werden wir reden. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben."

> Serge Gnabry, Bayern-Stürmer und Ex-TSGler: "Offensiv macht es sehr viel Spaß. Wir schießen drei, vier Tore pro Spiel. In der zweiten Halbzeit hatten wir viele einfache Ballverluste. Das müssen wir in den Griff kriegen, wenn wir in Führung liegen, das Spiel zu Ende zu bringen."

> Sebastian Rudy, TSG-Regisseur und Ex-Bayern-Akteur: "Wir haben uns ein bisschen mehr erhofft. Dann haben wir in fünf Minuten zwei Tore kassiert, das hat uns das Genick gebrochen. Wir hätten früher den Anschluss machen können und dann hätten wir eine Chance gehabt."

> Thomas Müller, Publikumsliebling beim FCB: "Wenn wir uns zu selbstsicher sind und es nicht mehr schaffen, die nötigen Meter zu machen, kann das passieren, was in den letzten Minuten passiert ist. (…) Julian Nagelsmann kann gerne zaubern, dann schauen wir, ob wir einen Gegenzauber parat haben. Ich glaube aber, dass am Sonntag gegen Leipzig gar nicht so viel gezaubert, sondern Fußball gespielt wird."

> Jacob Bruun Larsen, TSG-Neuzugang vom BVB: "Die Spieler, die bei uns reingekommen sind, haben es hervorragend gemacht. Unsere individuellen Fehler waren entscheidend. Andererseits sind drei Tore super gegen solch eine starke Mannschaft wie Bayern. Ich bin enttäuscht, dass wir raus sind."

> Christoph Baumgartner, TSG-Hoffnungsträger: "Wenn du gegen Bayern gewinnen willst, musst du so einen (Anm. d. Red.: Seine Chance in der 74. Minute) machen. Vier Tore in München zu erzielen, sind ein bisschen viel, obwohl es dann noch möglich war. Es ist halt ewig schade." jog

