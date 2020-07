Von Christian Laier

Waibstadt."Hoffenheim – Das Leben ist kein Heimspiel" lautet der Titel eines Dokumentarfilms aus dem Jahr 2010 (siehe unten), der in den Kinos der Republik die Geschichte vom Aufstieg der TSG Hoffenheim aus der Regionalliga in die Bundesliga erzählt. Einer der beiden Hauptprotagonisten, der TSG-Urfan "Torro", kämpft sich nach einem Schlaganfall vor etwas mehr als einem Jahr mühsam Tag für Tag zurück ins Leben. Auf seine Einladung hin besuchte die RNZ ihn in einer Reutlinger Rehaklinik.

"Ich habe nichts zu verbergen und sage ganz offen, wie es mir geht", sagt "Torro", der mit richtigem Namen Torsten Hartl heißt, gleich zu Beginn des Gesprächs. Sein Zimmer in der Klinik ist der Traum jedes "Hoffe"-Fans: Schals und Fahnen seines Herzensvereins an den Wänden sorgen für blau-weiße Atmosphäre. Der Plausch in der Nachmittagssonne findet im Garten der Einrichtung statt. "Torro" genießt das schöne Wetter, raucht gemütlich eine Zigarette und trinkt eine Cola. "Die rechte Seite funktioniert leider gar nicht mehr. Deshalb sitze ich im Rollstuhl. Links ist es gut, deshalb mache ich jetzt alles mit der linken Hand", beschreibt der 50-jährige Fußballfan aus Waibstadt die gravierenden Veränderungen, die ein plötzlicher Schlaganfall an Fronleichnam 2019 verursachte.

Neun Monate verbrachte "Torro" im Krankenhaus in Heidelberg, seit fast vier Monaten ist er zur Reha in Reutlingen. Extrem groß ist die Freude, dass es jetzt Mitte Juli zurück in die Heimat gehen wird. "Ich habe großes Heimweh und freue mich, endlich zurück in den Kraichgau zu kommen", sagt Hartl. Zunächst wird er in eine Einrichtung verlegt, in der er weiter daran arbeiten wird, künftig mit weniger fremder Unterstützung auszukommen.

Da er seit Monaten weit weg von Waibstadt für seine Genesung trainiert, freut er sich besonders, wenn jemand aus dem engeren Freundeskreis ihn besucht. Eigentlich alle engen Freunde sind ebenfalls TSG-Fans. Stellvertretend bedankt sich "Torro" bei Kerstin Schäfer, der Vorsitzenden des Fanverbands "Supporters Hoffenheim", die ihn regelmäßig besucht, mit ihm telefoniert und sich darum kümmert, wenn er etwas benötigt. Vor kurzem hat sie ihm einen neuen Rollstuhl im TSG-Design vorbeigebracht. Auf den Rädern ist eine Verkleidung mit Hoffenheim-Motiven.

Torsten Hartl empfängt die RNZ ganz in blau. Von Kopf bis Fuß trägt er TSG-Fankleidung. "Hallo Hoffi" ruft es, als eine Köchin ihn im Hof erblickt. Begeistert ist er nicht, dass sie ihn hier alle mit dem Namen des TSG-Maskottchens rufen. "Ich bin doch kein Elch", sagt er grinsend. Eine Verwaltungsmitarbeiterin und eine Pflegekraft grüßen ihn ebenfalls freundlich beim Vorbeigehen. Hartl ist auch in der Reha bekannt wie ein bunter Hund, was er aber sichtlich genießt. "Die Gespräche hier im Garten sind das Tageshighlight. Im Zimmer ist es mir zu langweilig."

Auf die Frage, auf was er sich am meisten freut, schießt es nur so aus ihm raus: "Endlich wieder die TSG-Heimspiele in der Sinsheimer Arena besuchen zu können. Ich kann es kaum erwarten, die ganzen Leute aus der Fanszene zu treffen." Das wird aufgrund der Corona-Pandemie wohl noch dauern. Da er keinen Fernseher hat, konnte er kein einziges TSG-Spiel der vergangenen Saison verfolgen. Nicht einmal die Zusammenfassungen konnte er anschauen. In der neuen Saison soll es besser werden: "Die Fanbetreuung hat mir zugesagt, dass meine bisherige Stehplatz-Dauerkarte künftig in eine Rolli-Dauerkarte auf der Gegengeraden umgewandelt wird." Das Leuchten in seinen Augen beweist, wie sehr er sich bereits auf den Stadionbesuch freut.

Überhaupt ist er der TSG dankbar, dass sein Verein ihn nie vergessen hat. Ex-Trainer Alfred Schreuder ließ ihm ein signiertes Trikot in die Klinik bringen. Dietmar Hopp schickte ihm eine Genesungskarte. "Dass Herr Hopp mir gute Besserung gewünscht hat, hat mich total gefreut", fühlt sich der treue Fan geehrt. Sehr gerührt hat ihn auch eine Choreographie der TSG-Fans in der Südkurve, als sie bei einem Heimspiel über den gesamten Stehplatzbereich die Banner hochhielten: "Wenn sich von heute auf morgen alles ändert, zeigt sich der wahre Kämpfer. ‘Hoffema’ geben niemals auf. Stark bleiben, Torro!".

Groß ist die Freude über das Erreichen der Europa League. "Dass wir ausgerechnet in Dortmund den sechsten Platz klargemacht haben und nicht in die Qualifikation müssen, freut mich besonders. Ich glaube, wir haben uns inzwischen in der Bundesliga im oberen Tabellendrittel festgesetzt und werden die nächsten Jahre noch öfters International spielen dürfen", analysiert Hartl. "Super wäre es, wenn wir es in der neuen Saison zum ersten Mal schaffen würden, die Gruppenphase der Europa League zu überstehen", blickt er schon ein bisschen in die Zukunft.

Geistig ist "Torro" nach dem Schlaganfall topfit, das beweisen seine ausführlichen Erzählungen über legendäre Auswärtsfahrten zu Regionalligazeiten, seinem Ausflug mit dem Auto nach Liverpool zum ersten Europapokalspiel der Vereinsgeschichte oder die Berichte über seine riesige Sammlung von TSG-Fanschals, in denen es zu jedem Schal eine eigene Geschichte gibt.

"Das Leben ist kein Heimspiel", das weiß "Filmstar Torro" spätestens seit dem Schicksalsschlag. Dennoch verbindet ihn mit seiner großen Liebe, der TSG, eine Eigenschaft: Niemals aufgeben, immer alles versuchen. "Jammern bringt nichts. Ich sitze im Rollstuhl. Aber ich lebe."