Sinsheim. (pami) Eine umkämpfte Partie sahen die Zuschauer am Samstagmittag in Sinsheim beim 2:1 (0:0)-Sieg der heimischen TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg. Spannende 25 Minuten am Ende des Spiels entschädigten für die lange Zeit schwache Partie. Andrej Kramaric hatte die TSG in der 65. Minute in Führung gebracht, Alfred Finnbogason vier Minuten später ausgeglichen. Mit der Einwechslung von Reiss Nelson bewies Julian Nagelsmann anschließend ein glückliches Händchen, der Engländer besorgte nach nur 93 Sekunden auf dem Feld das 2:1 (84.) und wurde so zum Matchwinner.

Im Vergleich zum glücklichen 2:2-Unentschieden gegen Olympique Lyon veränderte Nagelsmann seine Startformationen auf drei Positionen. Havard Nordtveit, Leonardo Bittencourt und Adam Szalai begannen für Florian Grillitsch (verletzt), Kasim Adams und Ishak Belfodil (beide Bank). Im Vergleich zu den letzten Spielen agierten die Kraichgauer deutlich defensiver.

TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg











































Das Spiel in der nicht ausverkauften "Rhein-Neckar-Arena" ging munter los, beide Teams kamen zu ersten Abschlüssen ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Joelinton kam dem Tor nach 15 Minuten zum ersten Mal nahe, sein Kopfball wurde aber von FCA-Keeper Andreas Luthe über das Tor gelenkt. Bis zur 40. Minute plätscherte die Partie anschließend vor sich hin, ehe die TSG noch einmal gefährlich wurde. Zunächst hatte Szalai nach Vorlage von Bittencourt eine Chance, sein Schuss aus der Drehung rauschte allerdings am langen Pfosten vorbei (42. Minute). Drei Minuten später prüfte Kerem Demirbay Torwart Luthe per Fernschuss, der Augsburger konnte diesen allerdings entschärfen. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Beide Mannschaften kamen etwas offensiver aus der Halbzeit, vor allem Andrej Kramaric war in den Anfangsminuten der Zweiten Hälfte auffällig. Sein Schuss in der 52. Minute ging allerdings links am Tor vorbei. Insgesamt wurde die Partie nach den schwachen ersten 45 Minuten besser. Dies gipfelte im ersten Highlight. In der 65. Minute kam zunächst Philipp Max im Hoffenheimer Strafraum zum Schuss, Oliver Baumann konnte allerdings parieren. Den Nachschuss setzte Alfred Finnbogason an den Pfosten. Im direkten Gegenzug fiel dann die Führung für die TSG. Joelinton behauptete den Ball im Augsburger Strafraum gut und legte anschließend quer auf Kramaric, der zum glücklichen 1:0 traf.

Das Tor tat dem Spiel tut, von der zähen ersten Hälfte war fast nichts mehr zu spüren. Nur vier Minuten nach der Hoffenheimer Führung besorgte Finnbogasson den Ausgleich für die Gäste. Marco Richter spielte den Ball perfekt in die Schnittstelle der TSG-Abwehr und der Isländer lupfte das Spielgerät anschließend cool über Baumann ins Tor (69.). Als direkte Reaktion stellte Julian Nagelsmann sein Team anschließend auf eine Dreierkette um.

Dennoch blieb der FCA am Drücker, Finnbogason kam nach einem Konter rechts im Strafraum zum Abschluss, Baumann klärte zur Ecke (74.). Rund zehn Minuten vor Schluss erhöhten die Gastgeber nochmal den Druck, unter anderem kam Reiss Nelson ins Spiel. Und der 18-Jährige brauchte nicht lange um sich ins Spiel einzubinden. Einen Schuss von Szalai lenkte Luthe nach rechts ab, Nelson schaltete am schnellsten und schob zum 2:1 ein (84.). Zwei Minuten später zog Vincenzo Grifo aus der Distanz ab, Luthe verhinderte das 3:1. Die Augsburger wirkten vom erneuten Rückstand geschockt, Hoffenheim verpasste es aber in den Schlussminuten die endgültige Entscheidung herbeizuführen. Schlussendlich brachte man das 2:1 aber über die Zeit und kann damit den vierten Bundesligasieg in Folge feiern.

So spielte die TSG: Baumann, Kaderabek, Vogt, Bicakcic, Schulz (82. Nelson), Nordtveit, Demirbay, Bittencourt (66. Grifo), Joelinton, Szalai, Kramaric (88. Brenet)